Зеленский о гарантиях безопасности для Украины / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Парламентской ассамблее НАТО очертил ряд конкретных требований и вопросов насчет обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины.

Зеленский подчеркнул, что механизм, похожий на коллективную оборону Альянса, требует четких ответов от партнеров, которые пока отсутствуют, несмотря на то, что украинская сторона прилагает максимум усилий для их получения.

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Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

«Когда мы говорим о гарантиях, подобных статье 5, нам нужны ответы на очень конкретные вопросы. Какие страны поддержат Украину, если на нее снова нападут? Что именно будут делать наши партнеры в ответ? Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько это будет стоить? И действительно ли это будет работать?», — говорит Зеленский.

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Он добавил, что Украина не услышала ответов на эти вопросы, несмотря на уважение к ним, но делает все, чтобы их получить.

Отдельно Зеленский обратил внимание на то, что Украина готова не только получать поддержку безопасности, но и делиться с союзниками собственными уникальными наработками, добытыми на поле боя.

По словам президента, государств-членов Альянса уже интересуют знания и навыки украинских защитников, ведь Силы обороны на деле доказали свою высокую результативность.

«Все страны НАТО уже заинтересованы в опыте, полученном украинскими военными. Своими операциями на земле, море и в небе украинцы продемонстрировали чрезвычайную эффективность наших Сил обороны. И мы можем поделиться этим опытом, сделать его частью опыта НАТО», — добавил Зеленский.

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Гарантии безопасности для Украины: последние новости

Напомним, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что американской стороне удалось добиться согласия России на рассмотрение концепции гарантий безопасности для Украины по образцу статьи 5 Североатлантического договора.

В то же время он отметил, что в Москве по поводу этой идеи существует значительный скепсис и недоверие, из-за чего необходимо возобновить диалог между Европой и Россией, а сами слова Кушнера отражают его оценку позиции РФ, а не официальное согласие Кремля.

По словам Кушнера, для Соединенных Штатов предоставление таких гарантий стало бы очень серьезным шагом. Президент Дональд Трамп открыт для этой возможности, однако ее реализация зависит от двух главных условий: такие обязательства должны отвечать интересам США и быть частью более широкого пакета договоров безопасности.

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