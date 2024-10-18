"Гарантии безопасности мы уже видели": Жорин сделал заявление о восстановлении ядерного потенциала Украины

Ядерное оружие гораздо эффективнее по сравнению с любыми гарантиями безопасности от других государств, потому что "всегда надежнее полагаться на свои собственные силы".

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Если уж об этом говорить, то между любыми гарантиями безопасности и ядерным оружием выбор очевиден: ядерное оружие. "Гарантии безопасности" мы уже видели. Один из подписантов на нас напал, другие морозятся. Из этой ситуации можно сделать выводы. договоренности абсолютно ничего не значат, они не работают", – подчеркнул Жорин.

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По мнению военного, после того, как Россия, которая была одним из гарантов безопасности Украины в Будапештском меморандуме, начала полномасштабную войну против нашего государства, украинцы имеют полное право восстановить свой ядерный потенциал, который после развала Советского Союза был третьим по величине в мире после США. и РФ

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС назвал провокацией разговоры о возможном создании Украиной ядерного оружия. Он предупредил, что Россия не допустит создания ядерного оружия в Украине, а какие-либо действия в этом направлении вызовут ответную реакцию.

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