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По словам Владимира Зеленского, Украина готова к четырехсторонним переговорам с участием США, Европы и России уже в ближайшее время — до Рождества или даже раньше. В Кремле также говорят, что переговоры уже совсем скоро возобновятся, но трехсторонние — США-Украина-Россия. Москва не скрывает, что не хочет видеть на переговорах европейских представителей, в то же время навязывая обсуждение своего давнего ультиматума о новой архитектуре безопасности в Европе — возвращения в «границам» НАТО 1997 года.

Не получив Ялту-2 в китайском Шэньчжэне на прошлой неделе, где впервые в истории состоялась встреча президентов США, Китая и России, в Москве решили создать еще одну ловушку. Путин пригласил европейцев (советников по безопасности) в Москву, «чтобы определить их позицию и после этого решить, в каком формате продолжать диалог по Украине — безопасности Украины, России и Европы». И мнения по этому поводу в Европе разделились. Например, в Париже и Берлине не исключают таких переговоров. А вот в Эстонии полагают, что кремлевский туризм не поможет.

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Хотя всем хорошо известно, что Путин и Зеленского приглашал в Москву, когда украинский президент предлагал встречу лидеров, чтобы в том числе обсудить территориальный вопрос. Но в Кремле считают, и хотят создать именно такую информационную картинку, что будущее Украины и всей европейской архитектуры безопасности должно решаться именно в Москве. Понимают ли это в Вашингтоне, предлагая Украине гарантии по примеру статьи 5 НАТО? Зять Трампа и его спецпредставитель Джаред Кушнер считает, что готовность России обсудить такие гарантии (хотя в Кремле много раз это публично отрицали) уже является важным шагом вперед.

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Так что на самом деле американцы предлагают Украине? Почему статья 5 НАТО — не волшебная палочка, которая автоматически защитит от всех угроз? Читайте в материале ТСН.ua.

Статьи 4 и 5 НАТО: надежны ли эти гарантии помощи

Две недели назад в Абу-Даби впервые за девять месяцев прошли трехсторонние переговоры США-Украина-Россия. И еще до их начала в западной прессе появились сообщения, что Украине предлагаются гарантии безопасности по образцу НАТО. В статье Associated Press речь даже шла о «гарантиях безопасности для обеих сторон», словно России кто-то или что-то угрожает. Полнее всего месседж американцев передала Financial Times: Соединенные Штаты спросили Россию, не будет ли она против предоставления Украине американских гарантий безопасности типа натовских.

Некоторые СМИ писали, что речь идет одновременно о двух статьях Североатлантического договора, которые могут предложить Украине — 4 и 5. Статья 4, напомним, предусматривает созыв консультаций всякий раз, когда под угрозой оказывается территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из стран. Статья 5 — вооруженное нападение на одного считается нападением на всех.

Статью 5 о коллективной обороне применяли только раз за всю историю существования НАТО после террористических атак 11 сентября 2001 года в США. Однако ее активация никак не означает немедленного вступления всех союзников в войну. ТСН.ua уже писал, что, например, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, статья 5 Североатлантического договора не является такой точной, как всем кажется, — «это скорее политическое решение, как отреагирует Альянс после нападения».

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Формулировка статьи 5 НАТО действительно достаточно размыта. Среди прочего там, например, указано, что в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран в Европе или Северной Америке другие принимают такие меры, которые считают необходимыми. То есть, не обязательно войска союзников автоматически вступят в войну. Они могут, например, оказать вооруженную помощь.

Статья 4, предусматривающая консультации союзников, за всю историю существования Североатлантического союза тоже применялась довольно редко. В течение полномасштабного российского вторжения в Украину, когда истребители, ракеты и дроны РФ постоянно нарушали натовский воздушный простор — всего дважды по требованию Польши и Эстонии. Однако, например, после 20 ноября, когда три российские крылатые ракеты Х-101 упали в трех разных районах Польши, заместитель министра обороны страны Павел Залевский заявил, что Варшава не намерена активировать статью 4 и созвать консультации союзников. В понедельник, 23 ноября, в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Североатлантического совета.

«Решение подтверждено. В распоряжение Польши будет предоставлен один самолет раннего предупреждения AWACS (для выявления и распознавания воздушных и надводных целей — Ред.). Есть необходимость адекватного ответа России — с этим мнением согласились все послы (стран-членов Альянса — Ред.). Не для эскалации, а чтобы предотвратить РФ от нападения. Мы не говорим ни о каких наступательных действиях, а об оборонных способностях», — уточнил Залевский после заседания Североатлантического совета.

Миф или реальность: что на самом деле предлагают Украине

Пока в западной прессе широко обсуждалась возможность предоставления Украине американских гарантий безопасности, подобных статье 5 Североатлантического договора, а Владимир Зеленский даже заявлял, что США на переговорах в Абу-Даби впервые предложили Украине вступление в НАТО в обмен на выход из Донбасса, кремлевские чиновники делали все больше. Создавалось впечатление, что американские переговорщики озвучивали пустые обещания, которые даже не обсуждали с Москвой.

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На днях, общаясь с журналистами, Владимир Зеленский сказал, что официально Украине не предлагали гарантии безопасности на уровне статьи 5 НАТО. Президент напомнил, что это коллективная защита, однако Киев не понимает, что это за коллектив, и будет ли он готов дать отпор агрессору.

Ответы должны быть не просто в словах и не просто красноречиво звучать. Это должно быть на бумаге. Я пока на бумаге таких шагов не вижу», — заметил Зеленский, добавив, что гарантии безопасности по образцу статьи 5 должны включать, в частности, присутствие войск и баз партнеров на территории Украины.

В этом отношении четкого ответа США нет. Однако есть очередные публикации в западной печати. Так, например, Politico пишет об оптимизме в рядах европейских союзников на фоне готовности администрации Трампа предоставить Украине оборонные гарантии типа натовских, и это будет означать, что новое нападение на Украину рискует привести к прямому конфликту России с США, чего в Кремле, очевидно, по версии издания, не хотят. Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, которому администрация Трампа постоянно «сливает» подробности различных «мирных» планов по урегулированию войны России против Украины, также написал о гарантиях безопасности.

«Источник близок к переговорам сообщил, что Путин частно согласился, что после войны Украина может получить от США и Европы заверения (т.е. не гарантии, потому что об заверениях также говорилось и в Будапештском меморандуме — Ред.), подобные статье 5 НАТО, при условии, что войска Альянса не будут размещены в Украине. Россия получит ослабление резко вернувшихся санкций, если она сосредоточит войска для нового вторжения», — пишет Игнатиус.

Однако нет никаких правдивых и надежных сигналов о том, что Путин действительно с этим согласился. Напротив, сумасшедший заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что якобы курс Киева в НАТО (хотя агрессию в 2014 году РФ начала, когда Украина была внеблоковой) был одной из причин полномасштабного вторжения в 2022 году, в очередной раз пригрозив применением ядерного оружия.

После многочисленных публикаций в западных СМИ, в очередной пространной заметке в соцсети Х Джаред Кушнер наконец-то раскрыл, что Белый дом подразумевает под предоставлением Украине гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО. По его словам, Трамп бы на это согласился, даже с ратификацией в Конгрессе, если бы послевоенная архитектура европейской безопасности сделала маловероятной их применение. Кушнер добавил, что в ближайшие недели США будут работать вместе с Украиной, представителями ЕС и РФ для достижения совместного согласия по поводу такой архитектуры безопасности.

Европейские союзники, особенно на фоне того, что Трамп снова назвал Путина «другом» (разместив в своей соцсети Truth Social их фото с соответствующей надписью), справедливо опасаются, что США могут пойти на уступки России по поводу ее давнего требования о «границах» НАТО в 1997 году. В частности, в рамках запущенного Пентагоном официального процесса пересмотра американского военного присутствия в Европе, результаты которого Вашингтон должен представить уже в декабре. Ведь, как видим, администрация Трампа публично связывает возможность предоставления Украине гарантий безопасности с новой версией европейской архитектуры безопасности, которую США обсуждают с Россией.

«Думаю, сегодня мы все видим — по крайней мере, оглядываясь назад, — какой ошибкой было не поддержать американское предложение 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте относительно принятия Украины в НАТО. Если бы Украина стала членом НАТО, этой войны, вероятно, можно было бы избежать», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник, 23 ноября, поддержав позицию Франции по вступлению Украины в Альянс и предоставлению Киеву действенных гарантий безопасности, переможных статье 5 НАТО.

Дата публикации 21:26, 22.11.26 Количество просмотров 20 Путину не дали чувствовать себя на равных! Такого позора он еще не знал! Лаврова аж трепетало от ярости

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