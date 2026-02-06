Гарантии (не)безопасности: почему США и Европа тянут с подписанием соглашения и что реально этому мешает

Реклама

На фоне договоренности США и России возобновить военный диалог, остановленный осенью 2021 года, и заявлений Дональда Трампа, что он остановил ядерную войну между Россией и Украиной, а также достоен попасть в рай, в ОАЭ вновь состоялась двухдневная трехсторонняя встреча Украины, США и России. Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил, что стороны договорились об обмене 314 пленными с украинской и российской стороны — первой с октября 2025 года. В четверг, 5 февраля, домой вернулись 150 украинских военных и 7 гражданских.

Также Стив Виткофф анонсировал дополнительный прогресс в ближайшие недели. Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал вторые проведенные в Абу-Даби дискуссии конструктивными, но широкий круг вопросов, в частности, методы внедрения прекращения огня и его мониторинга, остались нерешенными. Во время совместной с премьером Польши Дональдом Туском пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский подтвердил, что следующая встреча в ОАЭ состоится. Но вряд ли следует ожидать существенного прогресса из-за нежелания Путина прекращать боевые действия.

Напомним, что второй раунд консультаций в ОАЭ состоялся после очередного массированного российского обстрела по энергетическим объектам в ночь на 3 февраля, когда в Украине были сильнейшие за всю зиму морозы. На прошлой неделе Трамп заявлял, что лично попросил Путина не бить в этот период по Украине. В Кремле подтвердили, что воздержатся от ударов только до 1 февраля. И, несмотря на российские обстрелы, когда в частности в Киеве было 23 градуса мороза, Трамп заявил, что Путин сдержал слово.

Несмотря на хоть какой-то видимый прогресс в продолжающихся в Абу-Даби консультациях, президент Зеленский убежден, что сначала Украина должна получить гарантии безопасности, которые в первую очередь должны исходить от США. Администрация Трампа с этим заметно тянет. Но, даже если Украина получит гарантии безопасности от Америки и Европы, можем ли мы быть уверены в их железобетонной надежности? ТСН.ua разбирался.

Трамп до сих пор думает: что с гарантиями безопасности от США

После переговоров с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (Флорида) в конце декабря 2025 года, Зеленский заявил, что президент США будет думать над гарантиями безопасности для Украины на 30-40-50 лет, а не на 15 лет, как это предусмотрено проектом мирного соглашения. Это было предложение президента Зеленского, потому что, по его словам, война России против Украины длится уже почти 15 лет. Однако в администрации Трампа, судя по отсутствию заявлений с их стороны, все еще думают.

В конце января уже в этом году Зеленский сообщил, что документ о предоставлении американских гарантий безопасности готов на 100%, и Киев ожидает от партнеров даты и места его подписания. Затем, по словам президента, соглашение должны ратифицировать Конгресс США и Верховная Рада. Однако официальных заявлений ни самого Трампа, ни представителей его администрации, что Конгресс Соединенных Штатов точно ратифицирует документ о гарантиях безопасности для Украины, не было. Об этом говорилось только в американских СМИ, ссылавшихся на неназванных американских чиновников.

«Гарантии безопасности должны идти от США ко всем остальным документам. Безусловно, все можно одновременно подписывать. Но если бы мы искали, как Украине, обществу, быть более уверенными в своем будущем, в поддержке Америки, что не только Европа, но прежде всего будет бекстоп Америки (решающее влияние США — Ред.), что агрессия России в будущем минимизирована, сначала нужно подписывать гарантии безопасности», — сказал Зеленский во время пресс-конференции с Туском.

Еще в августе 2025 года сразу после саммита Трампа и Путина на Аляске Стив Виткофф заявлял, что США договорились о надежных, революционных гарантиях безопасности как для Украины, так и Европы в целом, а фундаментальный вопрос — это «обмен землями».

«Мы и не думали, что близки к соглашению о предоставлении гарантий защиты на уровне 5 статьи НАТО со стороны США. Будет законодательное закрепление Россией не захватывать больше территорий (Украина — Ред.), когда мирное соглашение будет заключено. Будет законодательное закрепление, что Россия не будет врываться в другие европейские страны и нарушать их суверенитет», — говорил Виткофф в интервью CNN.

Сейчас от американской стороны мы уже не слышим, что Россия будет принимать какие-то законы, которые обязательно нарушит. В отличие от территориального вопроса, который, по словам госсекретаря Марко Рубио, самый сложный и нерешенный. В Кремле это называют «формулой Анкориджа», требуя от сил обороны Украины выйти из территорий Донецкой и Луганской областей, которые российская армия не контролирует.

Вклад Европы: три уровня гарантий безопасности

Во время пресс-конференции с Туском Зеленский заметил о новом сигнале по окончании войны — «признании тех или иных временно оккупированных украинских территорий российскими». В конце января Financial Times и Reuters сообщали, что Белый дом дал понять Киеву: гарантии безопасности США будут зависеть от согласия Украины на территориальные уступки. Позднее издание также сообщило о многоуровневом плане реагирования США и Европы, если Россия нарушит мирное соглашение после прекращения огня.

В частности, FT упоминает об участии американских военных. Хотя это не соответствует действительности. ТСН.ua неоднократно писал, что максимум, на что согласна администрация Трампа, это продолжение обмена разведданными, а также логистическая и спутниковая поддержка, в частности мониторинг режима прекращения боевых действий с помощью дронов. Присутствие американских военных в Украине при повторной агрессии России не рассматривается.

Во время визита в Украину на этой неделе генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что США и Европа рассматривают три уровня гарантии безопасности.

Первый — это усиленная украинская армия, которая будет первой линией защиты. По словам Зеленского, речь идет о 800-тысячной армии (что предусмотрено мирным соглашением — Ред.), которую будут поощрять высокими зарплатами даже на первой линии при прекращении огня. С финансированием помогут европейские союзники.

Второй — это «коалиция решительных», которую собрали французы и британцы. Присоединиться также планируют Норвегия, Исландия, Турция и другие. По информации Politico, ожидается, что это будут войска на земле, самолеты в воздухе и корабли в Черном море. Однако очень маловероятно, что силы заверения «коалиции решительных» будут размещены вблизи линии фронта.

Третий — это США, которые, по словам Марка Рютте, хотят присоединиться. Однако не своими войсками.

К тому же, в другой статье Politico отмечает, что, например, Финляндия обратилась в США с просьбой воздержаться от формулировок, которые называют будущие обязательства безопасности Украины перед Украиной подобными статье 5, ведь это может ослабить принцип коллективной обороны Альянса. Как видим, страх прямого военного столкновения с Россией, умноженный на неуверенность в гарантиях Америки перед самими членами НАТО и отсутствие консенсуса внутри Европы по обеспечению безопасности Украины, лишь поощряют Путина продолжать войну и не уступать свои максималистские требования.