"Гарантированная смерть": Зеленский назвал призыв в РФ "глупой шуткой"

Особое внимание президент обратил на незаконный призыв в оккупированном Крыму, являющемся военным преступлением.

Президент Владимир Зеленский назвал стартовавший 1 апреля весенний призыв в России "глупой шуткой"

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.

"Одна такая шутка – над людьми в России. Там стартовал весенний призыв, который выглядит как традиционный, но все же отличается от обычных. Потому что призывников в этом году могут отправить на войну против нашего государства, против нашего народа", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что отправка на войну в Украину – это гарантированная смерть для многих совсем молодых российских ребят.

"И хотя они не наши граждане, хотя они граждане государства, которое с нами воюет на нашей земле, все же наша обязанность как людей – предупредить", – сказал он.

Глава государства обратился к россиянам – родителям призывников.

"Нам здесь не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, чтобы они жили. У себя дома", – призвал Зеленский.

По его словам, всей правды об этом призыве и о судьбе призывников россиянам все равно не скажут.

Отдельно Зеленский обратил внимание на то, как РФ пытается незаконно забирать в армию людей и в Крыму. Он подчеркнул, что такие действия являются нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением, за которое будет ответственность. Также незаконный призыв является аргументом, чтобы санкции против России ужесточались.

Президент Украины обратился к жителям оккупированного полуострова.

"Хочу сказать еще жителям Крыма: саботируйте эту историю. На любом из этапов. А если не получится, то не выполняйте преступных приказов и при первой же возможности сдавайтесь ВСУ. Мы все поймем. Вы будете жить", – заверил он.

Напомним, что Зеленский рассказал о ситуации на фронтах по разным направлениям.

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