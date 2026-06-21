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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Гасили пожар: Россия нанесла повторный удар по спасателям на Сумщине

Спасатели тушили пожар, возникший из-за атаки российских войск.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Удар РФ по спасателям в Сумской области

Удар РФ по спасателям на Сумщине

Россия нанесла повторный удар по спасателям в Шосткинском районе Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации.

«В Шосткинском районе враг нанес повторный удар по месту, где спасатели тушили пожар, также вызванный российской атакой. В результате удара загорелась пожарная цистерна», — говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что никто из спасателей не пострадал, потому что они находились в момент удара страны-агрессорки в безопасном месте.

Атаки РФ по Украине — последние новости

Ночью 21 июня страна-агрессорка нанесла удары по Украине. В Полтаве удары пришлись по территории двух предприятий. Из-за атаки значительные повреждения получили автомобили и жилые дома. В результате удара России есть пострадавшие, среди которых — дети, и подтверждена гибель двух человек.

Также под прицелом врага была Ровенская область. Местные власти сообщили об отражении воздушной атаки. В Сарненском районе возникли обесточения. Энергетики уже работают над восстановлением услуги.

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Дата публикации
Количество просмотров
163
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