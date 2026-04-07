Разоблачили уклонян в Украине / © Офис Генерального прокурора

В Украине разоблачили масштабную схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Подозрение получила гражданка Украины, которая под видом культурных гастролей помогла уехать 28 человек. Ни один из них в страну не вернулся.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Как работала «схема»

Организатор зарегистрировала ФЛП в сфере культуры и подыскивала мужчин, желавших уехать из Украины. За свои услуги она брала от 7 500 долларов США.

Схема реализовывалась через представление фиктивных списков в Министерство культуры и стратегические коммуникации. В документах мужчин указывали как участников музыкальных групп, которые якобы едут на зарубежные благотворительные концерты. На основании этих обращений Министерство готовило письма содействия Государственной пограничной службе, которые становились основанием для выезда.

Масштабы и последствия

Следствие установило, что по такой схеме из Украины выехали 28 человек. Еще 16 мужчин планировали выезд аналогичным способом, но реализовать его не успели. Организаторы заочно уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины, в настоящее время она находится за пределами страны.

Сообщается, что правоохранители провели обыски у фигурантов дела и бывших работников Министерства, в частности, у бывшего и.о. Министра культуры Украины. Следствие проверяет причастность чиновников ведомства к функционированию канала.

«Проверяем причастность должностных лиц Министерства к этой схеме. Убежден: когда государственные механизмы используют как услугу для обхода закона — это уже не о культуре. Это об ответственности. И она будет. Это не точка. Это запятая», — подчеркнул Руслан Кравченко.

Напомним, на Буковине разоблачена организованная преступная группа, которая наладила масштабную схему переправки военнообязанных мужчин за границу.