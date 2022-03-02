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Бьют из артиллерии и реактивных систем залпового огня: Минобороны об обстрелах инфраструктуры населенных пунктов

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Бьют из артиллерии и реактивных систем залпового огня: Минобороны об обстрелах инфраструктуры населенных пунктов

Оператор ГТС Украины

Российские захватчики уничтожают инфраструктуру мирных городов.

В Миноброны Украины рассказали, какие украинские города и села подвергаются обстрелам.

Информацию опубликовали на странице Минобороны в Сети.

"Сегодня они ударили из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по жилым массивам ПОПАСНОЙ, а также по ПОПАСНЯНСКОМУ ремонтно-вагонному заводу. В СЕВЕРДОНЕЦКЕ оккупанты обстреляли детский сад.

В течение суток подразделениями ГСЧС ДОНЕЦКОЙ и ЛУГАНСКОЙ областей осуществлено 11 выездов на ликвидацию последствий боевых действий. Ликвидировано 4 пожара, где из огня спасен 1 человек.

Также осуществлено 5 привлечений к оказанию помощи населению. В частности, были эвакуированы из населенных пунктов ЧАБАНОВКА и КОМИШУВАТЕ 7 человек, из них 6 детей.

Кроме этого, подразделениями ГСЧС Украины в Луганской области в городе СТАРОБИЛЬСК обеспечено электропитание магазина с целью реализации продуктов питания населению. Произведена уборка обломков после обстрела в городе НОВОАЙДАР. Обеспечен развоз питьевой воды, продуктов питания и средств гигиены до 2 мест укрытия в городе Северодонецк.

В настоящее время:

- отсутствует газоснабжение в населенном пункте БУРОВСКОЕ в результате повреждения газопровода. Работы по восстановлению пока не производятся;

- поврежден газопровод в населенном пункте ЛИСИЧАНСК;

- в результате повреждения линии электропередач отсутствует электроснабжение и теплоснабжение в населенном пункте ЛИСИЧАНСК. Без тепла осталось 1264 абонента и без электроснабжения – 4134 абонента;

- в результате обесточивания СВЕТЛИЧАНСКОЙ насосной станции в населенном пункте ЛИСИЧАНСК, без водоснабжения остались населенные пункты НИЖНЕЕ, СВЕТЛИЧНОЕ и НОВОТОШКОВКА;

- без газоснабжения осталась городская администрация и 15 жилых домов в населенном пункте ЗОЛОТО в результате повреждения газопровода низкого давления.

Согласно данным ВГА ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, с 24.02.2022 года было эвакуировано около 2 тыс. человек, данные по эвакуированным с территории Донецкой области устанавливаются", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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