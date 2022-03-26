"Гатят куда угодно": оккупанты из артиллерии обстреляли жилые дома на Киевщине, есть раненые

"Гатят куда угодно": оккупанты из артиллерии обстреляли жилые дома на Киевщине, есть раненые

Следователями полиции Киевской области уже тщательно задокументировано более 250 фактов военных преступлений агрессора в Киевской области.

В Киевской области оккупанты из артиллерии обстреляли населенные пункты. Враг еще раз ударил из тяжелой артиллерии по населенным пунктам Киевщины. Разрушены не менее 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе один ребенок.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Оккупанты готовят куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам. Цинично обстреливают с «градов» граждан и их дома. Следователями полиции Киевщины уже тщательно задокументировано более 250 фактов военных преступлений агрессора в Киевской области, которые будут использованы суде над российскими военными и политическими преступниками. (если останутся в живых)", — написал Небитов.

Напомним, что уничтожение и изгнание кафиров из Украины может продолжаться еще 1-2 месяца. Однако следует понимать, что это не будет активная фаза, ведь российские военные не будут наступать, а будут гибнуть под ударами украинских военных.