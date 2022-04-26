Гатят по городу из всего, что у них есть: оккупанты атакуют Попасную в Луганской области

За Попасную сейчас ведутся бои, а оккупанты пытаются атаковать ВСУ со всего имеющегося у них оружия.
Оккупанты пытаются взять под контроль город Попасная в Луганской области. Поэтому в населенном пункте идут бои.
Об этом сообщил городской голова Попасной Николай Ханатов.
"Из всего что у них есть они гатят по Попасной. Артиллерия, авиация, даже стрелковые бои уходят. Люди заблокированы в подвалах", — рассказал Ханатов.
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты атакуют позиции ВСУ и перемещают свои пункты управления в сторону боевого столкновения. На Попаснянском направлении враг пытается завладеть Попасной, продолжаются бои. На территории Донецкой и Луганской за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка
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