Гауляйтер Сальдо на фоне затопленного дворца культуры заявил, что местные "продолжают обычную жизнь"

Гайляйтер Сальдо заверил местных, что все "под контролем". Однако задний фон на видео, где видна затопленная улица, говорит о другом

Предатель и коллаборант, так называемый "губернатор" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо на фоне затопленного дворца культуры заявил в Новой Каховке, что в окрестностях Каховской ГЭС после преступного подрыва оккупантами "люди продолжают обычную жизнь".

Видео обращение гауляйтера появилось в Сети.

"Новая Каховка и все города, расположенные ниже по течению – это Олешки, Голая Пристань и сам Херсон – живут. Люди спокойно двигаются по улицам, только проезжали. Люди спокойны, работают автозаправки, работают некоторые магазины, работают даже предприятия.

Но все же это событие нарушит ту мирную жизнь, которая есть. Но она нарушит ее настолько, насколько вода взойдет. Когда вода упадет, а она упадет очень скоро, Каховское водохранилище потеряет весь запас воды, предназначенный для мелиорации. Но эта проблема решается", – оптимистично утверждает коллаборант Сальдо.

В Сети шутят, что следующее видео он будет записывать с лодки.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В зоне подтопления около 80 населённых пунктов.

Как сообщалось, в Российской Федерации в подрыве ГЭС традиционно и цинично обвинили Украину. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, это "диверсия Киева". Окупанты даже возбудили уголовное дело о "теракте".

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