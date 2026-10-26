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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Гауляйтер Сальдо принимал участие в похищении детей: СБУ объявила ему подозрение

СБУ разоблачила вероятную схему принудительного вывоза украинских детей из Херсона в оккупированный Крым. В деле фигурирует гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Сальдо получил новое подозрение от СБУ

Сальдо получил новое подозрение от СБУ / © Associated Press

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора выдвинула новые заочные подозрения главе оккупационной администрации РФ на левобережье Херсонской области Владимиру Сальдо и двум его приспешникам. В этот раз фигурантам инкриминируют причастность к принудительному перемещению украинских детей в период, когда правобережье области еще находилось под оккупацией.

Об этом пишут в СБУ.

Сальдо получил новое подозрение от СБУ и Офиса Генпрокурора

Как удалось выяснить следователям, 7 октября 2022 года злоумышленники организовали депортацию учеников Херсонского профессионального судостроительного лицея во временно оккупированный Крым, где их планировали содержать в так называемых «санаториях».

Операция реализовывалась поэтапно: сначала воспитанников лицея собирали и автобусами отвозили в речной порт, откуда катерами переправляли на левый берег Днепра. Там детей уже ждал другой транспорт, который доставил их на полуостров.

К реализации преступного плана Сальдо привлек сообщников. Одним из них оказался Виктор Логинов — бывший военнослужащий российской армии, на момент совершения преступления занимавший должность заместителя директора лицея.

Задачей Логинова была маскировка незаконного вывоза несовершеннолетних, для чего он собственноручно вносил ложные данные в официальную учетную документацию учебного заведения.

Вторым соучастником следствие назвало Николая Долженко, который в то время работал преподавателем в захваченном лицее. Именно он сопровождал детей на протяжении всего опасного маршрута вплоть до крымского побережья.

Эти действия являются прямым нарушением статьи 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которая категорически запрещает принудительное переселение находящихся под защитой лиц из оккупированных территорий.

Сотрудники СБУ заочно сообщили Владимиру Сальдо и двум его приспешникам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Поскольку подозреваемые сейчас прячутся на временно неподконтрольных Украине территориях, правоохранители продолжают комплексные меры, чтобы привлечь их к ответственности.

В рамках другого уголовного производства гауляйтер Херсонской области Сальдо уже был заочно приговорен украинским судом к 15 годам лишения свободы.

Полковник СБУ, который«сливал» данные РФ, получил приговор

Напомним, бывший начальник Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра приговорен к пожизненному лишению свободы за государственную измену в условиях военного положения.

Кадрового офицера с доступом к гостайне завербовала российская ФСБ еще в марте 2018 года в Вене. За деньги он обязался передавать оборонные сведения, выходя на связь через посредника и подписывая шифрограммы.

Особенно активную шпионскую деятельность «крот» развернул после начала полномасштабной войны. В течение 2024-2025 годов он систематически передавал врагу данные о последствиях ракетных ударов по Киеву, дислокации подразделений СБУ и воинских частей, а также тайные материалы о критической инфраструктуре и планам усиления ее ПВО.

В феврале 2025 года предателя разоблачили, и на допросе он признал факт сотрудничества с ФСБ за деньги. 25 июня суд назначил Козюре строжайшее наказание — пожизненный срок заключения.

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