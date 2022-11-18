Гауляйтер Снегиревки не успела сбежать вместе с оккупантами: фото

Служба безопасности задержала "высокопоставленную" коллаборантку во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области.
Сотрудники Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали жительницу города Снигиревка, которая присоединилась к оккупационной администрации государства-агрессора. Колаборантка занимала должность "председателя аппарата" в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Снегиревского района.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав фото задержания.
Во время сотрудничества с оккупантами коллаборантка выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В частности, она предлагала "должности" оккупационной администрации и занималась документами, необходимыми для получения "гуманитарной помощи" и денег, выдаваемых отдельной группе местного населения оккупированной Снигиревки.
"Коллаборантка способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессивные меры рашистов на территории региона. К преступной деятельности женщина пыталась привлекать местных жителей, с которыми проводила соответствующие собеседования и пропагандировала якобы улучшение жизни и поддержки со стороны РФ среди местных жителей”, — говорится в сообщении.
Злоумышленница пыталась скрыться на временно неподконтрольной территории на юге Украины, где планировала избежать правосудия. Однако не успела.
Пока ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.
Напомним, ранее в Павлограде Днепропетровской области полиция задержала двух коллаборантов. Местные жители публиковали в запрещенных в Украине соцсетях сообщения в поддержку действий российских властей и возвеличивали российскую армию.
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