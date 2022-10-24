Гауляйтер Стремоусов на фоне странной карты объявил об "освобождении" от "укронацистов" еще 3 областей Украины (видео)

Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов в последнее время смущает общество своими видеообращениями. В последнем он заявил об увольнении в ближайшее время Днепропетровской, Одесской и Николаевской областей.

Видеообращение он выложил в своем телеграм-канале, а на заднем фоне красуется непонятная карта, на которой оккупанты захватили чуть ли не пол Украины.

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"На вечер 23 октября 2022 года на Херсонском направлении все стабильно. Мы все атаки отбиваем. И помните – мы защищаем свою русскую землю. Поэтому всем ждунам, поднявшим головы в Херсоне и пытающимся нам противостоять, помните, мы во что бы то ни стало. -каком случае победим. В ближайшее время от укрнацистов освободят Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области", — пофантазировал Стремоусов.

Напомним, что коллаборант Кирилл Стремоусов издал "гениальное" объяснение побега ВС РФ из временно оккупированной Херсонской области. Он заявил, что " когда российская армия отступает, она на самом деле идет вперед".

По данным Офиса президента, украинские военные уволили уже 1534 населенных пункта. В частности, в Херсонской области было освобождено более 50 населенных пунктов.

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