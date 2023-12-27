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Гауляйтера Донбасса Пушилина приговорили к 15 годам тюрьмы: детали

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Гауляйтера Донбасса Пушилина приговорили к 15 годам тюрьмы: детали

Гауляйтер "ДНР" Денис Пушилин / Фото: Associated Press

Предатель на протяжении многих лет работает на врага.

Глава оккупационной администрации РФ во временно захваченном Донецке Денис Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в случае задержания.

Об этом сообщает СБУ.

Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком 15 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Что инкриминируют Пушилину

Следствием установлено, что Пушилин:

  1. выполняет указания Москвы о содействии вооруженной агрессии РФ и распространению кремлевского режима на территории восточного региона Украины;
  2. обеспечивает опрокидывание вражеских войск на восточный фронт, в том числе через автодороги и железнодорожное сообщение;
  3. организовывал псевдореферендум о "присоединении" захваченной части Донбасса в состав страны-агрессора;
  4. участвовал в подписании с Путиным так называемого "договора о вхождении" региона в состав России.

"На основании собранных СБУ доказательств суд признал Пушилина виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ ⁠ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц); ⁠ч.2 ст.28, ч.5 ст.111-1 (участие в организации незаконного референдума на временно оккупированной территории, по предварительному сговору группой лиц)", — детализировали в СБУ.

Ранее экс-правохранителю и ближайшему соратнику Пушилина сообщили о подозрении.

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Дата публикации
Просмотры
603
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