Гауляйтера Енакиево оккупанты бросили в подвал: что об этом известно

Храменков может быть родственником супруги беглого президента Януковича.

Романа Храменкова, который является гауляйтером Енакиево в Донецкой области, оккупационные войска бросили "на подвал". Так называемую "ДНР" он поддерживал с 2014 года.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

Как стало известно, оккупанты бросили в подвал гауляйтера Романа Храменкова, который поддерживал так называемую "ДНР" с 2014 года.

“И вот Россию отблагодарила за службу. Говорят, это некий родственник Людмилы Янукович. Надеюсь, теперь он рад. На нарах может вспоминать, как два месяца назад отдал голос за Путина”, – подчеркнул Денис Казанский.

Напомним, что оккупанты два дня подряд обстреливают село в Донецкой области.

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