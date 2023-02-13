Гайдай назвал самые горячие направления в Луганской области

Наиболее стабильное Сватовское направление.
Российские войска продолжают свои атаки в Луганской области по нескольким направлениям: Сватово, Кременная и Белогоровка. Впрочем, пока жарче всего в Белогоровке и в районе Кременной.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Сегодня в 4:00 утра россияне атаковали Белогоровку со всех сторон. Но наши Силы обороны это наступление отразили", — подчеркнул Гайдай.
По его словам, такая же ситуация в Кременском направлении. Там армия РФ атакует большим количеством личного состава. Впрочем, после боевого столкновения с ВСУ, оккупанты отошли назад.
"Что касается Сватовского направления, то сегодня он более стабилен для наших защитников...На Луганском фронте ожидаем в ближайшие дни массированных круглосуточных атак оккупантов", — добавляет Гайдай.
Напомним, британские разведчики считают, что армия России будет укреплять два направления фронта – Запорожское и Луганское. Ведь оккупанты не могут решить, где будет основной удар Вооруженных сил Украины.
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