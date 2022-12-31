Гайдай показал главную новогоднюю елку Луганской области (фото)

На освобожденной территории Луганской области установили новогоднюю елку.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал главную новогоднюю елку области 2023 года. Правда, она несколько отличается от сияющих в области годами раньше.
Фото елки Гайдай обнародовал в своем Telegram.
"Вот так выглядит елка Несокрушимости. Главная елка Луганщины…в этом году", — написал он.
Напомним, в Москве неизвестный пытался поджечь главную новогоднюю елку России.
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