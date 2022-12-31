Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Гайдай показал главную новогоднюю елку Луганской области (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
791
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Гайдай показал главную новогоднюю елку Луганской области (фото)

Фото: Сергей Гайдай

На освобожденной территории Луганской области установили новогоднюю елку.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал главную новогоднюю елку области 2023 года. Правда, она несколько отличается от сияющих в области годами раньше.

Фото елки Гайдай обнародовал в своем Telegram.

"Вот так выглядит елка Несокрушимости. Главная елка Луганщины…в этом году", — написал он.

Напомним, в Москве неизвестный пытался поджечь главную новогоднюю елку России.

Читайте также:

Украинская армия отбивает наступления оккупантов в Луганской и Донецкой областях

Украинская армия отбивает наступления оккупантов в Луганской и Донецкой областях

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
791
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация