Гайдай показал главную новогоднюю елку Луганской области (фото)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал главную новогоднюю елку области 2023 года. Правда, она несколько отличается от сияющих в области годами раньше.

Фото елки Гайдай обнародовал в своем Telegram.

"Вот так выглядит елка Несокрушимости. Главная елка Луганщины…в этом году", — написал он.

Напомним, в Москве неизвестный пытался поджечь главную новогоднюю елку России.

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