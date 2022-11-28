Гайдай рассказал, что разрушение подстанции "Кременская" нанесло окружающей среде ущерб на 1,5 миллиарда гривен

Об этом в сообщении в Телеграмм-канале сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Экоинспекция продолжает фиксировать ущерб окружающей среде Луганской области, причиненный агрессором. На днях начальник Инспекции Анатолий Гацько вместе с подразделением ВСУ обследовали территорию зданий ПС 500 кВ «Кременская» с мероприятиями ВЛ 500 кВ Донбасска-Донская и ВЛ 220 кВ Кременская-Юбилейная, которая была запущена в 2020 году и обеспечивала электроснабжением Луганскую область и была уничтожена в результате вражеских обстрелов. Этот объект не только полностью обеспечивал потребность области в электроснабжении, но и создавал определенный резерв.

По собранным материалам, Инспекцией исчислен ущерб окружающей среде, размер которой составил 1,5 млрд грн.



"На сегодняшний день Инспекцией уже начислен ущерб на сумму 442 млрд грн. И к сожалению, чем дольше длится война, тем больше вреда она нанесет окружающей среде, и тем больше последствий мы будем иметь в будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что оккупанты повлекли за собой экологическую катастрофу на Запорожской АЭС.

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