В Северодонецке оккупанты не выплачивают пенсии якобы из-за нехватки документов у заявителей, на фронте ВСУ ежедневно усложняют россиянам логистическое обеспечение.

Несмотря на все усилия армии РФ создать благоприятные условия для усиления наступления на отдельных направлениях, украинские войска продолжают нарушать логистическое обеспечение противника.

Об этом заявил глава Луганской ОВА, Сергей Гайдай.

"Вы видите, что в оккупированных городах и селах Луганщины все чаще случаются неприятные для россиян неожиданности. Примеры последних дней – Лисичанск и Попасная, а также события в населенных пунктах, захваченных еще в 2014 году. Благодаря нашим артиллеристам и людям, которым за несколько месяцев надоел "русский мир", удалось нарушить наступательные планы рашистов и значительно уменьшить количество обстрелов", — говорится в его сообщении.

Так, за минувшую ночь противник совершил шесть артиллерийских обстрелов и четыре минометных, нанес ракетный удар, пытался поразить позиции наших военных из танков, дважды применял авиацию. Атаки россиян отражены по семи направлениям. За одним – бои еще ведутся.

Между тем в Северодонецке оккупанты создают дополнительные проблемы, чтобы усложнить выплату так называемых "пенсий республики". В частности, "омбудсмен ЛНР" заявила, что северодончане не могут оформить пенсии и соцвыплаты из-за нехватки документов, якобы "уничтоживших ВСУ".

Но ведь мы понимаем, что у оккупационных властей просто не хватает денег на всех желающих. Поэтому даже перед так называемым референдумом они не могут выполнить обещания.

"Кстати, разного типа заявления оккупанты принимают исключительно с названиями улиц, действительными до 2014 года. А может, к примеру, северодончанин с бульвара Дружбы народов указать адрес, который использовал до 1951 года — ул. горького?", — добавил он. .

Напомним, ВСУ отразили попытки штурма в трех направлениях в Луганской области.

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