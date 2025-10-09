ТСН в социальных сетях

Украина
555
1 мин

Газ будут отключать целыми микрорайонами: мэр Ивано-Франковска о вероятном зимнем сценарии

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прогнозирует тяжелую зиму из-за отключения газа.

Светлана Несчетная
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Руслан Марцинков

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков / © Facebook / Руслан Марцинкив

В Ивано-Франковской громаде во время блэкаутов возможны отключения электроэнергии и газа. Поскольку в настоящее время РФ целенаправленно атакует как энергетическую, так и газовую инфраструктуру Украины. В этом случае для жителей громады должны заработать пункты обогрева.

Об этом во время эфира на радио «Западный полюс» рассказал городской голова Руслан Марцинкив.

«Зима будет тяжелой. Самое плохое, что может случиться, — отключение газа. Если к выключению света мы готовы, то к отключению газа наверняка никто не готов. Такой сценарий возможен, что газ будут отключаться целыми микрорайонами. Ситуация — сложная. Однако у нас есть определенный сценарий», — говорит Руслан Марцинкив.

По его словам, в случае отключения газа образовательные учреждения станут местом для обогрева. Там будет возможность согреться, выпить чай, поспать. Также у них планируют поставить терминалы Starlink. Кроме того, в громаде запасаются топливом, рассказал Руслан Марцинкив.

Напомним, с началом осени Россия усилила массированные атаки на энергетические объекты Украины, чтобы создать масштабные блекауты зимой. В частности, во время ночной атаки 5 октября РФ целенаправленно поразила объекты газовой инфраструктуры.

555
