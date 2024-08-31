Газ, электричество или дрова: на чем выгоднее зимовать

Как подготовиться к сложной зиме и выбрать самый выгодный вариант для отопления? Эта дилемма сейчас актуальна для подавляющего большинства украинцев.

Из-за обесточивания многие ищет альтернативные источники электроэнергии (генераторы, солнечные, ветровые электростанции) или накопительные приборы (зарядные станции, аккумуляторы и т.п.). Владельцы частных домов часто пытаются полностью закрыть текущие потребности в электричестве такими альтернативными источниками. И летом, когда солнечно, это действительно удается. Однако хватит ли полученных от солнца и ветра кВт осенью или зимой?

Об этом рассказали в новом выпуске "ГазПравды".

Для украинцев также сравнили ориентировочную стоимость отопления дома площадью 100 квадратов по отдельности газом, электричеством и дровами. И выясним, на чем в конечном итоге выгоднее зимовать.

Газ

На сегодняшний день это едва ли не единственный энергоресурс, стоимость которого для бытовых потребителей пока не изменялась. 1 кубометр стоит 7,96 грн. Для удобства расчетов округлить до 8 грн за куб.

На отопление и горячее водоснабжение дома площадью 100 квадратов за период с октября по апрель среднестатистическое домохозяйство тратит около 2 тысяч кубометров газа. При ныне действующей стоимости это около 16 тысяч грн. Однако, кроме голубого топлива, система отопления для работы нуждается и в электричестве.

На сегодняшний день достаточно мало помещений оснащены газовыми котлами, которым для работы не требуется электроснабжение, то есть которые способны самостоятельно производить слабый ток для поддержки пламени и автоматики. Такие агрегаты достаточно громоздки, поэтому подавляющее большинство домохозяйств предпочитает более современные, компактные, однако энергозависимые газовые котлы. Такие модели имеют сложную автоматику, есть цифровой дисплей, турбонаддув, вентилятор, разжигание работает автоматически: то есть, если свет резко исчез, а потом появился, система перекроет подачу газа, однако потом запустится самостоятельно без участия человека.

Это вроде бы очень удобно, однако не в периоды блекаутов.

Каждый хозяин может самостоятельно счесть ориентировочное количество электричества, которое потребует для работы его газовая система отопления. Количество киловатт, потребляемое котлом, указано в его техпаспорте. Однако не забудьте учесть потребности электричества для работы циркуляционного насоса, который не всегда вмонтирован в сам котел и кое-где устанавливается отдельно. Он потребляет от 20 до 150 Вт в час. Более подробная цифра указана конкретно на самом приборе. Циркуляционный насос в системе может быть несколько.

Один – циркулирует теплоноситель, то есть подогретую газом воду, по одному контуру для нагрева радиаторов. Уже минимум два насоса содержат системы отопления с двухконтурным котлом: один – "гоняет" теплоноситель по батареям, другой используется для подачи горячей воды в кран для бытовых нужд. Четыре и более насоса задействованы для работы котлов, которые, например, греют радиаторы, подают горячую воду в краны и дополнительно отапливают помещение с помощью «теплого водяного пола» на первом и втором этажах дома.

Предположим, что в техпаспорте двухконтурного газового котла указано, что расходует 150 Вт в час, а дополнительные циркуляционные насосы в системе отопления не предусмотрены. Следует заметить, что производитель указывает максимальную цифру, а котел далеко не всегда работает на полную мощность. На самом деле, значение зависит от рабочего режима и погоды. Поэтому итоговые расходы энергии обычно не превышают 70% заявленных изготовителем максимальных показателей.

Примерные расчеты показали, что домохозяйство за отопительный сезон дополнительно использует около 450 кВт электроэнергии для обеспечения бесперебойной работы газовой системы отопления. При действующей цене на сетевое электричество в размере 4,32 грн/кВт×ч составляет около 2 тыс. грн.

Следовательно, домохозяйство площадью в 100 квадратов потратит за отапливаемый сезон дополнительно минимум 18 тыс. грн (16 тыс. на газ и 2 тыс. грн на электричество). Однако таким частным усадьбам следует подумать о бесперебойных источниках энергии, которые удовлетворят потребности вашей системы отопления в электричестве при отсутствии сетевого питания.

Отопление электричеством

Электроотопительные приборы бывают разных типов, разных производителей, соответственно разных технических параметров. Мы не станем вдаваться в подробности технических характеристик электроотопительных установок, а определим ориентировочную потребность в электричестве для отопления квартиры площадью 100 квадратных метров.

Если домохозяйство с газовым котлом в отопительный период потребляет около 2000 куб.

Конечно, это очень ориентировочная цифра. В расчетах мы использовали данные о калорийности газа 8200 ккал/куб.м и воспользовались таблицей перевода единиц измерения энергии из ккал в Вт*ч.

Заметим, что согласно правительственному решению от 31 мая 24 года, цена электроэнергии для домохозяйств, оборудованных электроотопительными установками, потребляющими до 2000 кВт*ч в месяц, в период с 1 октября по 1 мая составляет 2,64 грн/кВт*ч. Однако поскольку в нашем примере месячное потребление домохозяйства значительно превышает 2000 кВт*ч, стоимость электроэнергии для него будет составлять уже 4,32 грн.

Итак, чтобы обогреть дом в 100 квадратов сетевым электричеством, хозяину придется потратить более 80 тыс. грн за сезон.

Если же домохозяйство обустраивает у себя солнечную электростанцию или ветряную мельницу, и планирует использовать полученные киловатты для отопления жилья, нужно очень грамотно рассчитать мощность такой станции, учитывая ее сезонные колебания и сопутствующие потребности в электричестве собственного дома.

Отопление дровами

Порода дров – один из основных критериев, по которым рассчитывают, какое их количество стоит закупить на отопительный сезон. Твердых пород дров на сезон нужно меньше, потому что они более теплотворны, а хвойных и мягких тратится больше, хотя по стоимости они дешевле. Кроме того, хвойные породы отличаются высоким содержанием смолы, которая не сгорает полностью и засоряет своими остатками дымоход.

Также немаловажным фактором работы дровяного котла является качество дров. Желательно, чтобы они были сухими, влажностью не более 20%. Это позволит котлу работать на заявленную производителем мощность, показывать высокий КПД. То есть использовать следует не свежесрубленные деревья, а как минимум высушенные в течение года под навесом, а еще лучше в помещении.

Для сравнения, теплотворная способность дубовых дров влажностью 20% – 2900 кВт.ч/м3. А теплотворность сосны такой же влажности – уже около 1800, то есть более чем в полтора раза ниже. Соответственно, потребность в дровах хвойных пород будет минимум в полтора раза выше дубовых.

Каждый хозяин усадьбы может самостоятельно счесть ориентировочную потребность в древесине собственного хозяйства по несложной формуле. По нашим подсчетам в среднем в течение отопительного сезона для обогрева дома площадью 100 квадратов используется около 15 кубов именно дубовых дров. Стоимость такой уже колотой качественной сухой древесины в Киевской области колеблется в пределах 2000 грн за куб.

Следовательно, учитывая действующие цены, ориентировочная стоимость отопления дома площадью 100 кв.м дубовыми дровами составляет около 30 тыс. грн.

А может ли работать твердотопливный котел без света? Без электричества будет работать исключительно гравитационная система отопления с большим диаметром труб. Такая система требует ручной регулировки: разжигание котла, регулировка положения заслонки, чистка зольника, загрузка очередной порции дров в котел и прочее. Поэтому поклонники твердотопливных котлов все больше предпочитают более современную автоматизированную давлениевую систему отопления.

Однако такая система энергозависима. Если твердотопливный котел работает в системе давления, то он должен быть обязательно подключен к блоку бесперебойного питания. В противном случае, при отсутствии электричества, существует риск разрыва самого устройства. Поэтому владельцам твердотопливных котлов в первую очередь необходимо уже сегодня задуматься о накопительных приборах или альтернативных источниках электричества не только с целью комфортного прохождения отопительного сезона, но и для безопасности себя и своего дома.

Количество электричества, которое требуется твердотопливный котел и система отопления, очень индивидуально. Вся информация содержится в техпаспорте вашего агрегата. Можно предположить, что домохозяйство площадью 100 квадратов потратит на сетевое электричество +- 2 тыс. грн, как и владелец газового котла, то есть около 450 кВт в сезон.

Итак, делаем выводы. На примере дома площадью 100 квадратных метров мы посчитали ориентировочное количество расходов домохозяйства за осенне-зимний период на отопление при использовании различных систем.

Газовая – около 20 тыс. грн

Электрическая – до 80 тыс. грн за сезон.

Твердотопливная (на дубовых дровах) – около 30 тыс. грн.

Это средние цифры, цены могут варьироваться от региона и локации конкретного домохозяйства. Можно уменьшить затраты при снижении внутренней температуры в помещении, организовать доставку древесины собственным транспортом, установить двухзонный счетчик электричества и потреблять его ночью по дважды дешевле цены за кВт, и прочее.

Как видим, газ пока является наиболее выгодным вариантом отопления. Однако хозяевам следует позаботиться как именно заживить котел, чтобы перебои с сетевым электричеством не давались в знаки при отоплении вашего дома.



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