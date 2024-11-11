Газ, свет и вода: возрастут ли цены на коммуналку зимой

В Украине наблюдается тенденция к повышению цен: это касается продуктов, одежды и импортных товаров.

Удорожание цен в Украине обусловлено рядом факторов – войной, усложнением доставки товаров и услуг.

Изменятся ли цены на коммунальные услуги зимой – интересуйтесь в материале ТСН.ua.

Стоит ли украинцам ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги

По прогнозу Национального банка Украины, тарифы на газ, отопление и горячую воду в 2025 году останутся неизменными.

"Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетике, прогнозируется, что с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", – отметили в Нацбанке.

Там рассматривается как отдельный риск для прогноза инфляции неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов на коммунальные услуги. Да, в случае быстрого повышения тарифов инфляция будет выше. Также появится необходимость увеличения субсидий населению.

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Если повышение тарифов отсрочится, то уровень инфляции будет ниже. В то же время, будут накапливаться квазифискальные дисбалансы, будет ухудшаться финансовое состояние государственных энергетических компаний. Поэтому усилятся риски нестабильности энергорынка, ухудшится инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет отложено на будущее.

В противоположность позиции НБУ, эксперт Олег Попенко заявляет, что стоит ожидать повышения тарифов в 2025 году на коммунальные услуги. Это подтверждается тем, что в меморандуме между Украиной и МВФ четко отмечено необходимость таких изменений.

"Я ожидаю в следующем году поднятие тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения. В то же время в Министерстве финансов отмечают, что в обновленном Меморандуме с МВФ – нет обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители, однако такая возможность учтена. Впрочем, такой шаг может быть возможен, если программа субсидий будет определенным образом. профинансировано", – сказал Попенко.

Это рассматривается как мера по решению проблем в энергетическом секторе, вызванных полномасштабной войной. Однако реализация такого шага возможна только при наличии достаточных финансовых ресурсов для поддержки уязвимых домохозяйств.

О повышении тарифов на коммуналку говорит и эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. В частности, это касается отопления и водоснабжения.

Эксперт отметил, что в прошлом году НКРЭКУ пыталась повысить тариф на воду. Тогда решение было отменено. Сейчас подорожание очень вероятно, ведь в государственном бюджете образовалась значительная дыра.

Он прогнозирует, что тарифы вырастут ближе к концу этого отопительного сезона, или же – к лету. По его словам, повышение может быть вдвое. Ведь в последние два года существенно выросли цены на материалы, зарплаты и топливо.

Свет в каждом доме?

Многие эксперты заявляют о повышении тарифов на электроэнергию весной, 2025 года.

Это объясняют тем, что Украина движется в Европейский Союз. Да, у нас есть обязательства от кредиторов, чтобы мы нормализовали тариф в соответствии с европейским.

Как отметил нардеп Богдан Кицак, речь идет о 6,5 грн/кВт-час.

Безусловно, разница между тем, что платит украинский и европейский потребитель. Есть серьезная дифференциация в заработной плате и пенсионном обеспечении.

"Это будет долговременная процедура постепенного повышения. Но это все может происходить в практической плоскости, если нас постоянно будут экономически поддерживать, или начнется процедура российских репараций. То есть вливание средств в экономику Украины", – подытожил он.

Глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предполагает, что цена будет ниже, чем отметил Богдан Кицак, а именно вырастет до 4,7 грн за киловатт-час.

Он отметил, что нынешние тарифы для населения существенно ниже оптовых, что создает дефицит на энергорынке.

"У меня есть инсайд, что, возможно, будет повышение в коридоре 25-50 копеек", – заметил Игнатьев.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук прогнозирует, что тариф на электроэнергию в 2025-2026 годах может увеличиться до 5 гривен.

Корольчук считает завышенным нынешний тариф на электроэнергию в 4,32 грн. При повышении до 5 гривен возможна сегментация, когда люди, потребляющие большие объемы электроэнергии, будут платить больше.

В противовес прогнозам экспертов, в обновленном Меморандуме Международного валютного фонда по результату пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не предусмотрены обязательства по повышению тарифов на энергоносители в Украине. Рассматриваются вероятные варианты поддержки энергостабильности Украины учитывая весь ущерб, нанесенный РФ энергетической системе, как следствие, влияние этого на восстановление украинской экономики

Тариф на газ останется неизменным

Цены на газ для бытовых потребителей, а также список поставщиков в ноябре будут неизменными

Компания "Нефтегаз Украины", которая поставляет газ большинству населения Украины, а именно 98% бытовых потребителей, установила тариф на природный газ еще в 2023 году, а с 1 мая 2024 года эту цену продлили еще на один год, то есть до 30 апреля 2025 года включительно. Стоимость на голубое топливо в тарифном плане "Фиксованный" составляет 7,96 гривны за 1 кубический метр, передает Эспрессо.

"В условиях войны и сложной ситуации в экономике должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену в год вперед", – сообщил Алексей Чернышев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины".

Тарифы других поставщиков природного газа, таких как ООО "Ритейл Сервис", ООО "Энерджи Трейд Груп" (ETG), ООО "Прикарпатэнерготрейд" и т.п., колеблются от 7,70 до 9,99 грн за куб. м. Поэтому иногда цены в областях и населенных пунктах разнятся. Цена на газ для производителей тепла, обеспечивающих население, а также бюджетных учреждений остается на уровне 7,4 тысячи гривен и 16,3 тысячи гривен соответственно за тысячу кубометров (с учетом НДС).

Какие цены будут на водоснабжение и водоотвод

С 1 июня 2024 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг после попыток повысить цены на воду, зафиксировала ее на постоянном уровне.

Стоит отметить, что цена водоснабжения в разных регионах различается в зависимости от ряда факторов: доступности к водным ресурсам, стоимости электроэнергии, возможности обслуживать сеть.

"Тарифы на воду в большинстве случаев поднимают органы местного самоуправления. Централизованного решения НКРЭКУ о поднятии тарифов на водоснабжение сегодня нет. То есть сейчас есть местечковые решения по поднятию тарифов на водоснабжение. Поскольку у нас разделена система принятия решений водоканалов. Только города, имеющие население свыше 100 тыс. граждан, подчиняющихся решению НКРЭКУ, остальные принимают решения на местном уровне", – заметил эксперт Елен Попенко в эфире Эспрессо.

В течение весны и лета в Украине планировалось двухэтапное увеличение тарифов на воду для потребителей в среднем более чем на 12% на первом этапе, а затем более чем на 14%. Однако НКРЭКУ не утвердила такие проекты решений от нового главы комиссии Валерия Тарасюка.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщало, что украинцам нужно быть готовым к удорожанию многих продуктов зимой.

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