Газ только по счетчикам: когда и для кого заработают новые требования Минэнерго

Это нужно сделать до 2023 года.
Газ только по счетчикам. Такие требования к потребителям выдвигают в Минэнерго.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
Таким образом, с 1 января 2023 года топливо будут поставлять только тем домохозяйствам, у которых установлены индивидуальные счетчики. В ведомстве подчеркивают — потребители, которые используют газ исключительно для приготовления еды, также обязательно должны приобрести устройства учета до того времени.
По данным Минэнерго, в Украине на сегодняшний день таких более двух миллионов домохозяйств. И у половина из них нет счетчиков.