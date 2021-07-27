Газ только по счетчикам: когда и для кого заработают новые требования Минэнерго

Газ только по счетчикам: когда и для кого заработают новые требования Минэнерго

Это нужно сделать до 2023 года.

Газ только по счетчикам. Такие требования к потребителям выдвигают в Минэнерго.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Таким образом, с 1 января 2023 года топливо будут поставлять только тем домохозяйствам, у которых установлены индивидуальные счетчики. В ведомстве подчеркивают — потребители, которые используют газ исключительно для приготовления еды, также обязательно должны приобрести устройства учета до того времени.

По данным Минэнерго, в Украине на сегодняшний день таких более двух миллионов домохозяйств. И у половина из них нет счетчиков.

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