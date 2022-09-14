Газ, уголь и древесина: в Кабмине рассказали о подготовке к зиме

К началу октября в хранилищах будет накоплено 15,5 млрд куб. м газа. Кроме того, существует договоренность с США о выделении 2 млрд куб. газа. Также страна накапливает газ, уголь и древесину и закупает электрогенераторы.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Это позволит нам стабильно с точки зрения обеспечения газом пройти отопительный сезон", — сказал он.

По его словам, сейчас у Украины 2,2 млн тонн угля — это самые большие запасы за последние годы.

"Мы к началу отопительного сезона доберем до 2,5 млн. тонн. Это максимальная способность складов Украины сохранять", — подчеркнул руководитель правительства.

Кроме того, запасаются и альтернативные виды топлива. "Укрзализныця" и Гослесагентству удалось накопить около 1,5 млн кубов дров.

"До октября у нас должно быть накоплено около 7 миллионов кубов дров. Для того чтобы мы могли в тех регионах, где будут разбиты объекты энергетической инфраструктуры, использовать этот уже необычный для цивилизованного мира вид энергоресурсов", — пояснил глава Кабмина.

Премьер также сообщил, что Украина принимает меры по защите энергетических подстанций, закупает электрогенераторы — более 1,5 тысячи единиц. Также завозится электроэнергетическое оборудование, чтобы обеспечить скорейшее восстановление разрушенных энергетических объектов.

Как сообщалось, правительство продлило срок действия ПСО, согласно которому цена на природный газ останется фиксированной – 7,96 грн/м³ – до 30 апреля 2023 года. Кроме того, как отметили в Кабмине, это решение позволит не повышать тарифы на тепло и воду для населения.

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