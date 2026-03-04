Газ в Украине резко подорожал: цены за несколько дней взлетели более чем на 20%

Газ в Украине резко подорожал / © Pixabay

Стоимость природного газа на внутреннем рынке Украины за последние дни резко подскочила примерно на 20%. Во вторник цена ресурса достигла 27 800 грн. за тысячу кубометров (с НДС).

Об этом свидетельствуют данные котировок Natural gas ExPro.

Сейчас цены на газ в Украине достигли наивысшего уровня более полугода — с июня 2025-го. Если перечислить без НДС, стоимость составляет примерно 536 долларов за тысячу кубометров или 43,2 евро за мегаватт-час.

В то же время газ в Европе остается еще более дорогим. На европейских хабах во вторник цены поднимались до 65,5 евро за МВтч, что стало максимумом за последние три года — с января 2023 года.

Почему растут цены

Эксперты связывают подорожание газа в Украине прежде всего с событиями на мировом энергетическом рынке, которые повлекли за собой эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

После начала боевых действий между США и Ираном нарушились глобальные поставки сжиженного природного газа (LNG). В частности, Катар – второй по величине экспортер LNG в мире – временно остановил производство и экспорт, а Объединенные Арабские Эмираты также ограничили поставки из-за атак на танкеры в районе Ормузского пролива.

Сокращение предложения LNG на мировом рынке повлекло за собой резкий рост цен в Европе, что косвенно повлияло и на украинский рынок.

Дополнительно на цены оказывает давление высокий спрос внутри страны. Часть трейдеров не закупила ресурс на март заранее, потому сейчас активно ищет газ на рынке. В то же время, предложение сократилось, ведь большинство частных газодобывающих компаний уже реализовали свой мартовский ресурс.

В настоящее время среди немногих продавцов остаются "Укрнафта" и "Укрнефтебурение", реализующие газ через Украинскую энергетическую биржу. В частности, "Укрнефтебурение" во вторник продала ресурс марта за 27 840 грн за тысячу кубометров (с НДС).

Ормузский пролив и мировые риски

Важным фактором для рынка остается ситуация вокруг Ормузского пролива, через которую проходит более 20% мировых поставок нефти и газа. Любые угрозы ее блокировки мгновенно провоцируют скачок цен на энергоносители.

Для России, где доходы от нефти и газа формируют около 45% федерального бюджета, удорожание энергоносителей означает дополнительные финансовые поступления.

В то же время в Кремле заявляют, что европейские страны пока не обращались в Россию с просьбой возобновить или увеличить поставки газа, несмотря на сложную ситуацию на энергетических рынках.

Что говорят в России

На фоне глобальных энергетических потрясений представитель Кремля по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подверг резкой критике решение Евросоюза отказаться от российского газа.

По его словам, из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на газ могут вырасти более чем вдвое, а Европа якобы снова потребует российских энергоносителей.

"Цены на газ на фоне военной операции США и Израиля против Ирана могут вырасти более чем вдвое. Евросоюзу снова нужен российский газ, чтобы выжить", - заявил Дмитриев.

Также напомним, что за последние двое суток цены на бензин в Украине внезапно взлетели. Накануне стоимость бензина поднялась еще на 2 гривны за литр, а 2 марта топливо подорожало на 1 гривну. Эксперт Куюн отмечает, что дальнейшее удорожание стоимости горючего до 70 гривен за литр не будет происходить. Ситуация на мировых рынках уже начала стабилизироваться.