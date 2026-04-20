Нефтепровод «Дружба» может быть перезапущен: когда это произойдет

Газопровод "Дружба" / © Associated Press

Украина готовится к возобновлению работы трубопровода «Дружба», который был поврежден в январе в результате российской атаки. По данным источников, технические испытания объекта могут пройти уже во вторник.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Речь идет о проверке трубопровода, который ранее обеспечивал поставки ресурсов в Венгрию и Словакию.

Вопрос возобновления работы "Дружбы" также связан с политическими договоренностями в ЕС. В частности, Виктор Орбан ранее блокировал выделение финансовой помощи Украине, связывая это с возобновлением поставок через трубопровод.

Впрочем, по последним сигналам Будапешт готов снять блокировку и поддержать финансирование Киева уже в ближайшее время — при возобновлении работы «Дружбы».

В свою очередь Словакия также изменила позицию. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что страна не будет блокировать совместные решения ЕС о помощи Украине, несмотря на предварительные споры вокруг трубопровода.

На этом фоне дискуссии продолжаются и на уровне Евросоюза. Европейская комиссия намерена постепенно отказаться от остатков импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.

В то же время возобновление работы «Дружбы» остается важным фактором как для энергетической безопасности региона, так и политических договоренностей между странами ЕС и Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поврежденный нефтепровод "Дружба" в Украине планируют частично восстановить до конца апреля. Объект сможет функционировать, хотя полноценный ремонт всех элементов не завершат.

В то же время, лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить работу нефтепровода «Дружба», если он находится в пригодном состоянии.