Газовые баллончики и штурм буса: как жители Черкасчины отбивали мужчин от ТЦК (видео)

Стычка между гражданскими и работниками ТЦК на Черкасчине / © скриншот с видео

В Камянке Черкасской области возникла стычка между гражданскими и работниками ТЦК и СП. Местные жители утверждают, что военные силой «паковали» людей и распылили перцовый баллончик. В областном центре комплектования отреагировали на инцидент и начали проверку.

Об инциденте сообщили в местном Facebook-сообществе, а также прокомментировали ситуацию на странице Черкасского областного ТЦК и СП.

Стычка гражданских с военными ТЦК на Черкасчине — детали

Автор сообщения утверждает, что она еще вместе с кем-то ехали в Смелу, когда ее отцу позвонили и сообщили, что неизвестные люди из ТЦК силой «пакуют» работников. Мужчины показывали все необходимые документы, не находились в розыске и ничего не нарушали, но это никого не интересовало.

«Мы сразу вернулись обратно. Когда приехали — увидели несколько бусов, людей в масках и черкасского полицейского. ТЦК были не местные. Двух мужчин силой затягивали в бусы. Люди начали снимать все на телефоны, чтобы было хоть какое-то доказательство происходящего», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, во время конфликта работники ТЦК применили перцовые баллончики против присутствующих. Это видно и на опубликованном видео.

«Один из работников ТЦК очень сильно оттолкнул мою маму возле буса. А после этого они начали распылять газовые баллончики на людей без разбора. Просто на всех подряд», — утверждает автор статьи.

Также она отметила, что 17-летнему парню брызнули газом в лицо, хотя подросток уже прекратил снимать, а его телефон на тот момент был разбит. По словам автора сообщения, от таких действий пострадали также ее родители и другие люди.

"Люди кричали, задыхались, получили ожоги. И после этого они просто сели в три буса и уехали», — отмечается в заявлении.

Реакция Черкасского областного ТЦК и СП

В Черкасском областном ТЦК сообщили, что по изложенным в публикациях фактам инициирована служебная проверка. По предварительным данным, при исполнении служебных обязанностей военнослужащие столкнулись с агрессивным поведением и противодействием со стороны группы гражданских. Отмечается, что к провокационным действиям были привлечены женщины и несовершеннолетние.

«Отдельные участники конфликта пытались блокировать служебный автотранспорт и физически препятствовали законной деятельности представителей Вооруженных Сил Украины. Военнослужащие приняли меры для локализации конфликта и недопущения дальнейшего обострения ситуации», — говорится в заявлении областного ТЦК.

Дата публикации 12:40, 28.05.26

Напомним, мобилизация в Украине претерпит серьезные изменения и больше не будет похожей на нынешнюю, о чем сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко, воздержавшись от деталей, но упомянув о привлечении большего количества иностранцев. По данным источников ТСН.ua в Верховной Раде, реформа предусматривает более глубокую цифровизацию и усиленную работу с электронными реестрами военнообязанных, в частности с использованием идентификационных кодов. В течение нескольких недель Минобороны планирует представить эти нововведения в парламенте. В то же время изменения вряд ли коснутся оповещения в общественных местах.

К слову, в Украине существует четкая разница между отсрочкой и увольнением с военной службы: отсрочка является лишь временным переносом призыва для гражданских лиц, тогда как основания для увольнения уже мобилизованных военнослужащих регулируются совсем другой статьей закона. Наличие права на отсрочку не дает автоматического права на увольнение тем, кто уже служит в армии, где действуют только собственные определенные основания (возраст, состояние здоровья по заключению ВВК, инвалидность или освобождение из плена).

