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Газовый баллон в квартире может взорваться из-за одной ошибки: в ГСЧС объяснили, как этого избежать
Неправильное использование газовых баллончиков при отключении света может привести к возгоранию или взрыву. В ГСЧС назвали главные правила безопасности.
Во время длительных отключений электроэнергии обитатели многоэтажек часто используют туристические газовые горелки для обогрева еды. Однако неправильное обращение с баллончиками может привести к утечке газа, пожару или взрыву.
Об этом рассказал заместитель начальника Управления коммуникации ГСЧС Александр Хорунжий.
По его словам, особенно осторожными нужно быть с небольшими туристическими горелками, к которым напрямую подключается аэрозольный газовый баллончик.
Опасность возникает, когда посуда при приготовлении сильно нагревается и передает тепло самому баллону. Из-за повышения температуры газ внутри расширяется, что может привести к разрушению баллона и взрыву.
Именно поэтому баллон должен быть как можно дальше источника огня и нагретых поверхностей.
В ГСЧС советуют использовать туристические горелки, прежде всего, для быстрого подогрева пищи, а не длительного приготовления блюд.
«Люди начинают готовить все на свете – борщи и так далее. Но он может просто взорваться в хоть какой момент. Это нужно понимать», — предостерег Хорунжий.
Как проверить, не вытекает ли газ
Отдельная опасность – негерметичное соединение горелки с баллоном. В таком случае газ может скапливаться в помещении, а для возгорания достаточно даже небольшой искры.
Проверить герметичность можно с помощью обыкновенного мыльного раствора. Его следует нанести на места соединения баллона и устройства. Если появляются пузырьки, это может свидетельствовать об утечке газа, и пользоваться таким оборудованием нельзя.
В ГСЧС вообще не рекомендуют использовать туристические газовые горелки в жилых помещениях. В то же время спасатели дают рекомендации, учитывая, что во время длительных отключений света люди все равно могут прибегать к таким устройствам.
Что делать, если почувствовали запах газа
Если в квартире или доме чувствуется запах газа, нельзя включать или выключать электрические приборы, поскольку даже искра может привести к возгоранию.
Хорунжий советует открыть проветриваемые окна, перекрыть подачу газа и вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.
При этом источником утечки может быть не только плита или горелка, но и газовая труба или другой элемент системы.
Большие газовые баллоны представляют особую опасность
Отдельно представитель ГСЧС предостерег от использования в квартирах больших газовых баллонов.
По его словам, последствия их взрыва могут быть более серьезными — вплоть до разрушения квартиры или части здания.
"Взрывы от таких баллонов - я выезжал на подобные чрезвычайные ситуации - просто выносят квартиру, а бывает, что и здание", - сказал Хорунжий.
Опасны и резкие перепады температуры. Если газовый баллон долгое время находился на холоде, а затем был занесен в теплое помещение, газ внутри начинает расширяться. Это создает дополнительное давление на баллон и может привести к его повреждению.
Поэтому в ГСЧС советуют не хранить газовые баллоны на сильном холоде с последующим резким переносом в теплое помещение и максимально осторожно обращаться с таким оборудованием.
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