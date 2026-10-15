ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
126
Время на прочтение
3 мин

Газовый баллон в квартире может взорваться из-за одной ошибки: в ГСЧС объяснили, как этого избежать

Неправильное использование газовых баллончиков при отключении света может привести к возгоранию или взрыву. В ГСЧС назвали главные правила безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Газовая горелка

Газовая горелка / © Фото из открытых источников

Во время длительных отключений электроэнергии обитатели многоэтажек часто используют туристические газовые горелки для обогрева еды. Однако неправильное обращение с баллончиками может привести к утечке газа, пожару или взрыву.

Об этом рассказал заместитель начальника Управления коммуникации ГСЧС Александр Хорунжий.

По его словам, особенно осторожными нужно быть с небольшими туристическими горелками, к которым напрямую подключается аэрозольный газовый баллончик.

Опасность возникает, когда посуда при приготовлении сильно нагревается и передает тепло самому баллону. Из-за повышения температуры газ внутри расширяется, что может привести к разрушению баллона и взрыву.

Именно поэтому баллон должен быть как можно дальше источника огня и нагретых поверхностей.

В ГСЧС советуют использовать туристические горелки, прежде всего, для быстрого подогрева пищи, а не длительного приготовления блюд.

«Люди начинают готовить все на свете – борщи и так далее. Но он может просто взорваться в хоть какой момент. Это нужно понимать», — предостерег Хорунжий.

Как проверить, не вытекает ли газ

Отдельная опасность – негерметичное соединение горелки с баллоном. В таком случае газ может скапливаться в помещении, а для возгорания достаточно даже небольшой искры.

Проверить герметичность можно с помощью обыкновенного мыльного раствора. Его следует нанести на места соединения баллона и устройства. Если появляются пузырьки, это может свидетельствовать об утечке газа, и пользоваться таким оборудованием нельзя.

В ГСЧС вообще не рекомендуют использовать туристические газовые горелки в жилых помещениях. В то же время спасатели дают рекомендации, учитывая, что во время длительных отключений света люди все равно могут прибегать к таким устройствам.

Что делать, если почувствовали запах газа

Если в квартире или доме чувствуется запах газа, нельзя включать или выключать электрические приборы, поскольку даже искра может привести к возгоранию.

Хорунжий советует открыть проветриваемые окна, перекрыть подачу газа и вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.

При этом источником утечки может быть не только плита или горелка, но и газовая труба или другой элемент системы.

Большие газовые баллоны представляют особую опасность

Отдельно представитель ГСЧС предостерег от использования в квартирах больших газовых баллонов.

По его словам, последствия их взрыва могут быть более серьезными — вплоть до разрушения квартиры или части здания.

"Взрывы от таких баллонов - я выезжал на подобные чрезвычайные ситуации - просто выносят квартиру, а бывает, что и здание", - сказал Хорунжий.

Опасны и резкие перепады температуры. Если газовый баллон долгое время находился на холоде, а затем был занесен в теплое помещение, газ внутри начинает расширяться. Это создает дополнительное давление на баллон и может привести к его повреждению.

Поэтому в ГСЧС советуют не хранить газовые баллоны на сильном холоде с последующим резким переносом в теплое помещение и максимально осторожно обращаться с таким оборудованием.

Отметим, что зима 2026-2027 года может пройти с перебоями электроснабжения и отопления, поэтому украинцам советуют заблаговременно позаботиться о тепле в доме, запасах воды и пищи, а также альтернативные способы зарядки устройств и поддержания связи.

Что именно стоит подготовить к возможным блекаутам и какие вещи должны быть дома – читайте в материале ТСН.ua.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie