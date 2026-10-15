Газовый баллон в квартире может взорваться из-за одной ошибки: в ГСЧС объяснили, как этого избежать

Газовая горелка / © Фото из открытых источников

Реклама

Во время длительных отключений электроэнергии обитатели многоэтажек часто используют туристические газовые горелки для обогрева еды. Однако неправильное обращение с баллончиками может привести к утечке газа, пожару или взрыву.

Об этом рассказал заместитель начальника Управления коммуникации ГСЧС Александр Хорунжий.

Реклама

По его словам, особенно осторожными нужно быть с небольшими туристическими горелками, к которым напрямую подключается аэрозольный газовый баллончик.

Реклама

Опасность возникает, когда посуда при приготовлении сильно нагревается и передает тепло самому баллону. Из-за повышения температуры газ внутри расширяется, что может привести к разрушению баллона и взрыву.

Именно поэтому баллон должен быть как можно дальше источника огня и нагретых поверхностей.

В ГСЧС советуют использовать туристические горелки, прежде всего, для быстрого подогрева пищи, а не длительного приготовления блюд.

«Люди начинают готовить все на свете – борщи и так далее. Но он может просто взорваться в хоть какой момент. Это нужно понимать», — предостерег Хорунжий.

Реклама

Как проверить, не вытекает ли газ

Отдельная опасность – негерметичное соединение горелки с баллоном. В таком случае газ может скапливаться в помещении, а для возгорания достаточно даже небольшой искры.

Проверить герметичность можно с помощью обыкновенного мыльного раствора. Его следует нанести на места соединения баллона и устройства. Если появляются пузырьки, это может свидетельствовать об утечке газа, и пользоваться таким оборудованием нельзя.

В ГСЧС вообще не рекомендуют использовать туристические газовые горелки в жилых помещениях. В то же время спасатели дают рекомендации, учитывая, что во время длительных отключений света люди все равно могут прибегать к таким устройствам.

Что делать, если почувствовали запах газа

Если в квартире или доме чувствуется запах газа, нельзя включать или выключать электрические приборы, поскольку даже искра может привести к возгоранию.

Реклама

Хорунжий советует открыть проветриваемые окна, перекрыть подачу газа и вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.

При этом источником утечки может быть не только плита или горелка, но и газовая труба или другой элемент системы.

Большие газовые баллоны представляют особую опасность

Отдельно представитель ГСЧС предостерег от использования в квартирах больших газовых баллонов.

По его словам, последствия их взрыва могут быть более серьезными — вплоть до разрушения квартиры или части здания.

"Взрывы от таких баллонов - я выезжал на подобные чрезвычайные ситуации - просто выносят квартиру, а бывает, что и здание", - сказал Хорунжий.

Опасны и резкие перепады температуры. Если газовый баллон долгое время находился на холоде, а затем был занесен в теплое помещение, газ внутри начинает расширяться. Это создает дополнительное давление на баллон и может привести к его повреждению.

Поэтому в ГСЧС советуют не хранить газовые баллоны на сильном холоде с последующим резким переносом в теплое помещение и максимально осторожно обращаться с таким оборудованием.

Отметим, что зима 2026-2027 года может пройти с перебоями электроснабжения и отопления, поэтому украинцам советуют заблаговременно позаботиться о тепле в доме, запасах воды и пищи, а также альтернативные способы зарядки устройств и поддержания связи.

Что именно стоит подготовить к возможным блекаутам и какие вещи должны быть дома – читайте в материале ТСН.ua.

Новости партнеров