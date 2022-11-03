Газовый котел "бахает" или "трещит": почему появляются подозрительные звуки и что делать

Иногда владельцы газовых котлов замечают, что система отопления издает разные подозрительные звуки. Причин тому может быть немало, а потому нужно разобраться в проблеме.
Почему появляются звуки в газовых котлах и системе отопления
Новые газовые котлы работают практически бесшумно. Однако со временем они начинают шуметь, что может указывать на некоторые проблемы с оборудованием:
- образовалась накипь;
- вышел из строя вентилятор;
- износились узлы аппарата;
- неправильная настройка.
Если вы слышите подозрительные звуки прямо из котла, следует проверить уровень воды. При необходимости ее нужно долить. Если же шумят радиаторы или трубопровод, возможно, в систему попал воздух. Его нужно обязательно выпустить. Посторонние шумы в насосе указывают на заводской брак.
Слышите звуки похожие на щелчки, которые раздаются с незначительными интервалами? Чаще это проблема с вентилятором. Когда газовый котел начинает "шипеть", тогда это означает, что образовалась накипь, от которой нужно избавиться.
Какие проблемы могут возникнуть в работе вентилятора
Вентилятор нужен, чтобы продувать систему и очищать ее от остатков горения, также отводит дым. Чем дольше у вас работает газовый котел, тем больше риск, что вентилятор испортится.
Основная причина неполадки – возраст. В этом случае деталь нужно просто заменить новой. Однако есть еще одна причина, почему вентилятор портится. Это расположение его над паяльником в верхней части котла. Постоянное воздействие высоких температур подсушивает подшипниковое масло и деталь изнашивается. В этом случае также поможет только замена вентилятора.
Появляется шум и тогда, когда вентилятор забивается пылью. Вам нужно всего-навсего протереть деталь и смазать подшипники маслом.
Внутри газового котла накипь – что делать
Когда используется жесткая вода, то ее нагрев в системе отопления может привести к образованию накипи. Проблему можно заметить уже через 15–20 минут после запуска котла. Ведь когда суетится проход воды, появляются странные звуки. Также из-за накипи может значительно снижаться КПД котла и его теплоотдача.
Чтобы удалять осадок и накипь, рекомендуется регулярно производить чистку теплообменника и химическую промывку отопительной системы.
В отопительной системе недостаточное количество воды
Котел может шуметь из-за перегрева, когда по системе циркулирует недостаточно воды. В этом случае образуются воздушные пробки, что приводит к некорректной работе самого газового котла. Приборы отопления могут частично охлаждаться, а звучащие звуки будут похожи на гул или глухой свист.
Заветривание вредит системе:
- циркуляция воды в теплоносителе снижается или прекращается;
- перегревается теплоноситель, поэтому котел автоматически выключается.
В этом случае необходимо отрегулировать термостат. Также следует обратить внимание, правильно ли он установлен, долить воды и наладить ее циркуляцию.
В газовом котле низкое давление
В системе может снизиться давление по нескольким причинам:
- утечка воды;
- ломка расширительного бачка котла;
- длительный перерыв в электроснабжении;
- неправильная настройка котла.
Когда в системе давление падает, она начинает издавать необычные звуки, которые очень громкие. Обязательно проверьте, нет ли утечки. Чтобы это сделать, вам понадобится обычная салфетка. Протрите ею все соединения и стыки. Когда обнаружится источник утечки, его нужно сразу ликвидировать. Из-за падения давления котел перетает на работу.
Давление может снижаться, когда есть трещины в теплообменнике или расширительном бачке. Для их обнаружения необходимо сначала слить из системы всю воду. С помощью компрессора накачивается воздух. В местах, где есть трещины, оно будет выходить с характерным свистом.
Микротрещины появляются обычно, когда систему слишком часто промывают химическими реагентами или если в магистрали резко повышается давление. Их можно запаять. Но такое дело лучше доверить специалистам.
Звуки из-за некорректной настройки котла
При неправильном перераспределении нагрузки также могут появляться подозрительные звуки. Например, когда вы слышите при охлаждении или нагревании звук, похожий на удар металла, это означает, что в устройстве образуется некомпенсированное расширение тепла. Причина здесь одна – неправильно установленные навесные кронштейны радиатора.
Щелчок при включении котла: что делать
Такие звуки часто указывают на проблему в основном узле двухконтурного газового котла – трехходовом клапане. В этом случае деталь нужно просто заменить.
Также существуют и другие причины:
- забивание фильтра или дымохода – нужно их очистить;
- длительное воспаление искры – проверьте горелку, зажигалку, электрод и все контакты;
- засорение форсунков – для очистки используется тонкая проволока (газ предварительно отключают);
- ошибка в установке – газовый котел нужно переустановить.