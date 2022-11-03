Газовый котел "бахает" или "трещит": почему появляются подозрительные звуки и что делать

Иногда владельцы газовых котлов замечают, что система отопления издает разные подозрительные звуки. Причин тому может быть немало, а потому нужно разобраться в проблеме.

Почему появляются звуки в газовых котлах и системе отопления

Новые газовые котлы работают практически бесшумно. Однако со временем они начинают шуметь, что может указывать на некоторые проблемы с оборудованием:

образовалась накипь;

вышел из строя вентилятор;

износились узлы аппарата;

неправильная настройка.

Если вы слышите подозрительные звуки прямо из котла, следует проверить уровень воды. При необходимости ее нужно долить. Если же шумят радиаторы или трубопровод, возможно, в систему попал воздух. Его нужно обязательно выпустить. Посторонние шумы в насосе указывают на заводской брак.

Слышите звуки похожие на щелчки, которые раздаются с незначительными интервалами? Чаще это проблема с вентилятором. Когда газовый котел начинает "шипеть", тогда это означает, что образовалась накипь, от которой нужно избавиться.

Какие проблемы могут возникнуть в работе вентилятора

Вентилятор нужен, чтобы продувать систему и очищать ее от остатков горения, также отводит дым. Чем дольше у вас работает газовый котел, тем больше риск, что вентилятор испортится.

Основная причина неполадки – возраст. В этом случае деталь нужно просто заменить новой. Однако есть еще одна причина, почему вентилятор портится. Это расположение его над паяльником в верхней части котла. Постоянное воздействие высоких температур подсушивает подшипниковое масло и деталь изнашивается. В этом случае также поможет только замена вентилятора.

Появляется шум и тогда, когда вентилятор забивается пылью. Вам нужно всего-навсего протереть деталь и смазать подшипники маслом.

Внутри газового котла накипь – что делать

Когда используется жесткая вода, то ее нагрев в системе отопления может привести к образованию накипи. Проблему можно заметить уже через 15–20 минут после запуска котла. Ведь когда суетится проход воды, появляются странные звуки. Также из-за накипи может значительно снижаться КПД котла и его теплоотдача.

Чтобы удалять осадок и накипь, рекомендуется регулярно производить чистку теплообменника и химическую промывку отопительной системы.

В отопительной системе недостаточное количество воды

Котел может шуметь из-за перегрева, когда по системе циркулирует недостаточно воды. В этом случае образуются воздушные пробки, что приводит к некорректной работе самого газового котла. Приборы отопления могут частично охлаждаться, а звучащие звуки будут похожи на гул или глухой свист.

Заветривание вредит системе:

циркуляция воды в теплоносителе снижается или прекращается;

перегревается теплоноситель, поэтому котел автоматически выключается.

В этом случае необходимо отрегулировать термостат. Также следует обратить внимание, правильно ли он установлен, долить воды и наладить ее циркуляцию.

В газовом котле низкое давление

В системе может снизиться давление по нескольким причинам:

утечка воды;

ломка расширительного бачка котла;

длительный перерыв в электроснабжении;

неправильная настройка котла.

Когда в системе давление падает, она начинает издавать необычные звуки, которые очень громкие. Обязательно проверьте, нет ли утечки. Чтобы это сделать, вам понадобится обычная салфетка. Протрите ею все соединения и стыки. Когда обнаружится источник утечки, его нужно сразу ликвидировать. Из-за падения давления котел перетает на работу.

Давление может снижаться, когда есть трещины в теплообменнике или расширительном бачке. Для их обнаружения необходимо сначала слить из системы всю воду. С помощью компрессора накачивается воздух. В местах, где есть трещины, оно будет выходить с характерным свистом.

Микротрещины появляются обычно, когда систему слишком часто промывают химическими реагентами или если в магистрали резко повышается давление. Их можно запаять. Но такое дело лучше доверить специалистам.

Звуки из-за некорректной настройки котла

При неправильном перераспределении нагрузки также могут появляться подозрительные звуки. Например, когда вы слышите при охлаждении или нагревании звук, похожий на удар металла, это означает, что в устройстве образуется некомпенсированное расширение тепла. Причина здесь одна – неправильно установленные навесные кронштейны радиатора.

Щелчок при включении котла: что делать

Такие звуки часто указывают на проблему в основном узле двухконтурного газового котла – трехходовом клапане. В этом случае деталь нужно просто заменить.

Также существуют и другие причины:

забивание фильтра или дымохода – нужно их очистить;

длительное воспаление искры – проверьте горелку, зажигалку, электрод и все контакты;

засорение форсунков – для очистки используется тонкая проволока (газ предварительно отключают);

ошибка в установке – газовый котел нужно переустановить.

Различные звуки в газовом котле: что это за проблемы и как их решить