"Газовый шантаж должен прекратиться": Зеленский поблагодарил США за внесенные в бюджет поправки против "Северного потока-2"

Президент надеется на поддержку Сената США в противодействии запуску российского газопровода.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за внесение расходов на безопасность в 2022 году по отношению к "Северному потоку-2".
Об этом глава государства написал в своем Twitter.
Палата представителей США включила в закон о расходах на нужды безопасности в 2022 году (National Defense Appropriation Act — NDAA) поправки, которые будут противодействовать запуску "Северного потока-2". Об этом Владимир Зеленский выразил благодарность и надежду на поддержку американским Сенатом противодействия запуску газопровода.
"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит "Северный поток-2". Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейскому Союзу в Сенате США по поводу поддержки такой нормы и на уровне Сената", — написал Зеленский.
Напомним, Россия заявила, что строительство "Северного потока-2" завершено и газопровод уже готов к запуску. Гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, что грозит газотранспортной системе Украины после запуска газопровода.
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