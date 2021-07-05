"Газпром" не бронировал мощности через Украину и Польшу на годовых аукционах

"Газпром" не бронировал мощности через Украину и Польшу на годовых аукционах

Газ в Европе дорожает из-за того, что Газпром не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июль.

Российский экспортер газа "Газпром" не бронировал мощности на следующий газовый год (от 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года) через Польшу и Украину на годовых аукционах, которые прошли 5 июля на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

Как пишет Интерфакс, Оператор газотранспортной системы Украины выставлял для летнего бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту объемом 40 млрд куб. м в год — это 109 млн куб. м в сутки), а польский Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Сначала ОГТСУ выставлял на аукцион 15 млн куб. м в сутки, но потом предложение сократилось до 9,8 млн куб. м в сутки.

Также читайте "Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину

Ранее перспективы бронирования польских газотранспортных мощностей на годовом аукционе в "Газпроме" прокомментировали так:

"Решение о точном объем польских транзитных мощностей на следующий газовый год будет основываться на текущей оценке нужд "Газпрома", в том числе с учетом предложенной польской стороной возможности бронирования мощностей на более короткий срок. Объем транспортировки газа по территории Белоруссии при необходимости будет скорректирован с учетом указанных нужд".

Украинские газотранспортные мощности "Газпром" в этом году дозаказывает на лунных "твердых" аукционах (по 15 млн куб. м в сутки).

Напомним, 1 июля цены на природный газ на украинском рынке во время торгов превысили 15 000 грн/тысячу кубометров (с НДС), установив новый исторический рекорд. По сравнению с предыдущим днем, они выросли в среднем на 11-12% или на 1500 грн/тыс. куб. м. Цены на газ в Украине растут из-за высокого спроса на фоне ограниченного предложения и рост котировок в Европе. Газ в Европе дорожает из-за того, что Газпром не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июль, когда газопроводы Ямал и Северный поток будут отключены для технического обслуживания.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку