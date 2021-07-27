"Газпром" отказывается бронировать дополнительные транзитные мощности украинской ГТС

Российский монополист компенсирует транзит отбором газа из хранилищ в Европе.

Во вторник, 27 июля, "Оператор газотранспортной системы Украины" выставил на аукцион дополнительные — прерывистые — транзитные мощности на июль, но ответа на это предложение от "Газпрома" не дождался. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные системы бронирования Regional Booking Platform.

Согласно предложению оператора украинской ГТС "Газпром" получил возможность дополнительно транспортировать через территорию Украины в Европу 63,7 млн кубометров газа в сутки, однако отказался это сделать.

В российском концерне продолжают использовать украинский транзит с минимальной нагрузкой — в июле это составляет 124 млн кубометров. Согласно долгосрочному бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд кубометров "Газпром" имеет возможность транспортировать 109 млн кубометров газа в сутки. Необходимых 15 млн кубометров твердых мощностей было забронировано дополнительно на аукционе 19 июля.

Также читайте В МИД России назвали условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года

Несмотря на проведение плановых ремонтных работ на главных экспортных магистралях концерна "Северный поток" и "Ямал-Европа", "Газпром" еще ни разу в этом году не увеличивал бронирование украинских мощностей, а компенсировал транзит отбором газа из хранилищ в Европе.

Нежелание российского монополиста увеличивать транзит украинские газовики называют "шантажом" Европы. По их информации, закачки в подземные хранилища находится на минимальных значениях, поэтому новую зиму Европа может встретить без достаточных запасов голубого топлива.

Напомним, что российский газопровод "Северный поток-2", который строится в обход Украины, почти полностью завершен, поэтому противодействие его возведению санкциями на этом этапе уже невозможно. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку