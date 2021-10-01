"Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через территорию Украины

Территория Украины перестала использоваться для транзита газа в Венгрию.

Российская компания "Газпром" с утра 1 октября остановила транзит газа в Венгрию через территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба оператора ГТС Украины.

Оператор уточнил, что заявки на транзит топлива не поступали, хотя соответствующие мощности законтрактованы на весь газовый период — с октября 2021 года до конца сентября 2022 года объемом 24,6 млн куб. м в сутки. В компании отметили, что сейчас отсутствует возможность импорта газа из Венгрии в Украину.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон в очередной раз подчеркнул, что украинская сторона ни разу в течение десятилетий транспортировки газа не нарушала своих обязательств перед Венгрией.

"Более того, украинский маршрут — экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы. Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос о основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", — прокомментировал Сергей Макогон.

К слову, сегодня, 1 октября 2021, начал действовать контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

Напомним

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