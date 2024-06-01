ГБР арестовало миллиардные активы компании, связанной с российским букмекером и представителями РФ

Сотрудники Государственного бюро расследований на основании решений судов арестовали банковские счета ряда онлайн-казино, напрямую связанных с представителями России. Общая сумма арестованных средств составляет более 2,9 млрд грн.

Об этом сообщают ГБР и Офис генпрокурора.

Решается вопрос о передаче арестованных средств Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, для осуществления мер по управлению ими.

Там отметили, что заявления по их разблокированию не соответствуют действительности.

"Информируем, что следователем судьей упразднен арест в части предоставления разрешения "исключительно для уплаты налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет, а также совершение расходных операций по выплате заработной платы".

В рамках открытого уголовного производства документально подтвержден противоправный механизм деятельности на территории Украины ряда субъектов ведения хозяйства, которые получили лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. В частности, подтверждены их связи с представителями государства-агрессорки и российским капиталом, а также рядом санкционных субъектов.

Их деятельности способствовали отдельные работники правоохранительных органов и надзорных субъектов. А также представители банковских и платежных учреждений, которые обеспечивали подозрительные операции с использованием подконтрольных финансовых инструментов.

Как добавили в Офисе генерального прокурора, Министерство юстиции Украины через суд взыскало в доход государства ценные бумаги и средства на сумму более 1,8 млрд грн, принадлежащих компании-нерезиденту Латвийской Республики, связанной с РФ.

В ходе досудебного расследования установлено, что компания имеет тесную связь с российским букмекером "1xBet" и другими субъектами, и к ней применены санкции.

Источниками происхождения средств, поступавших на банковские счета компании-нерезидента, которая, в частности, осуществляет процессинг букмекерской деятельности на территории государства-агрессорки, были перечисления из российских и белорусских финансовых учреждений.

Материалы уголовного производства послужили основанием для предъявления Министерством юстиции Украины иска в Высший антикоррупционный суд о национализации имущества этой компании.

В сентябре 2022 года 1xBet лишили лицензий для работы в Украине.

Напомним, в ГБР рассказали детали расследования о прорыве оккупантов в Харьковской области.

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