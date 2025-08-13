ГБР изменило подозрение Шабунину и объявило новое его командиру: детали расследования

Новые подозрения для Шабунина и его командира: инкриминируют ДБР / © ТСН

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о новом подозрении командиру одной из воинских частей в Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталию Шабунину.

Об этом сообщает ДБР.

Согласно сообщению ДБР, командир нарушал установленные процедуры и отправил Шабунина в государственный орган, где тот не исполнял никаких служебных обязанностей. Вместо этого Шабунин проводил время по своему усмотрению в Киеве, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. При этом он продолжал получать денежное довольствие, таким образом завладев более 224 тысячами гривен государственных средств.

Командиру инкриминируют пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору, и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Шабунина, которому командир способствовал в совершении преступления, изменили подозрение, но квалификация преступления осталась без изменений. Ему по-прежнему инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество. Расследование этого дела продолжается.

Напомним, ДБР обвиняет Виталия Шабунина в уклонении от службы и мошенничестве. Сам активист называет это давлением за его антикоррупционную деятельность, а дело вызвало значительный резонанс и разделило общество.

На протяжении 2023-2024 годов в СМИ появилась информация об обвинении в адрес Шабунина в незаконном пользовании служебными командировками и получении премий во время службы в ВСУ и использовании автомобиля, предназначенного для ВСУ, в собственных целях.