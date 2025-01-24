ГБР может допросить Сырского по делу прорыва обороны в Харьковской области

В ходе досудебного расследования возможно установление и выявление новых фактов и оглашение новых подозрений.

Во время расследования прорыва обороны в Харьковской области, в рамках которого открыто производство против генералов и полковника ВСУ, ГБР может допросить других военных чиновников, в частности главкома ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщила советница по коммуникациям директора ГБР Татьяна Сапьян в комментарии "Радио Свобода".

“Я не исключаю, что это возможно. Будут вовлечены в процесс в виде свидетелей или опроса абсолютно все, кого следствие будет считать нужным допросить, чтобы это могло прояснить полностью картину тех событий”, — сказала она.

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Представитель директора ГБР предположила, что в ходе досудебного расследования возможно установление и выявление новых фактов и объявление новых подозрений.

Также Татьяна Сапьян отметила, что боевые заслуги офицеров, которым уже объявили подозрение, будут учтены в ходе расследования, как и обстоятельства принятия решений.

Напомним, СБУ задержала двух украинских генералов и полковника. Подозревается, что из-за их халатности россияне смогли оккупировать часть Харьковщины. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

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