ГБР объявило подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу и его сыну

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб на почти миллиард гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Речь идет о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, его сыне Романе и еще трех руководителях подконтрольных им компаний.

Задержание Игоря Гринкевича / Фото: Государственное бюро расследований

Следствие установило, что предприниматель создал преступную организацию для противоправного завладения бюджетными средствами. Он заключил договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды. В частности, компании львовского бизнесмена заключили 23 договора на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

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Также было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 миллиона гривен.

Пяти членам преступной организации поставлено в известность о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч .1,2 ст.255 УК Украины).

Они задержаны и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи ГБР устанавливают полный круг лиц, причастных к уголовному правонарушению, в том числе проверяется информация в отношении должностных лиц Министерства обороны Украины.

Напомним:

Бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Бизнесмен предлагал $500 тысяч за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Компании Гринкевича являются одними из крупнейших поставщиков Минобороны, расследование по злоупотреблениям на закупках продолжается. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 1,2 млрд грн.

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