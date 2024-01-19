ГБР передало ВСУ металлическое имущество белорусской компании более чем на 61 млн долларов (фото)

В настоящее время имущество уже изъято и передано на нужды ВСУ – это 412 вагонов с металлической продукцией.

Государственное бюро расследований передало ВСУ имущество белорусской компании более чем на 61 млн долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, следователи обнаружили в ходе досудебного расследования на территории морского порта 26 тысяч тонн металлической продукции. В частности, в зоне таможенного контроля Одесской таможни обнаружили арматуру, трубы и стальные заготовки, владельцем которых является компания из Беларуси.

"Имущество страны-агрессора могло уже почти два года служить нашей армии, если бы таможня не “потеряла” его против требований Закона “Об изъятии имущества в период военного положения”. Установлено, что белорусская продукция транзитом зашла в Украину до полномасштабного вторжения и должна была вскоре отправляться в страны ЕС. Ориентировочная стоимость товара составляет более 61 млн. долларов США", — отметили в ГБР.

В настоящее время имущество уже изъято и передано на нужды ВСУ – это 412 вагонов с металлической продукцией.

Напомним, что Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем из 5-ти фигурантов по делу об сделках с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины.

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