ГБР проведет заочное расследование по антиукраинским действиям бывшего нардепа Ильи Кивы

Суд разрешил провести заочное расследование о госизмене Кивы.

Суд разрешил Государственному бюро расследований заочно расследовать дело по поводу государственной измены бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. В настоящее время подозреваемый находится в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора осуществляют специальное (заочное) досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти", - говорится в сообщении.

Следствием ГБР, в частности, установлено, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить Президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории страны.

Напомним, бывшему нардепу-изменнику Илье Киви сообщено еще об одном подозрении.

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