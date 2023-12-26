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ГБР проверяет бывшего заместителя главы Нацполиции Тышлека на незаконное обогащение

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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ГБР проверяет бывшего заместителя главы Нацполиции Тышлека на незаконное обогащение

Эксзамглавы Нацполиции Дмитрий Тышлек

Дмитрий Тышлек написал рапорт об увольнении ждет результатов расследования.

Государственное бюро расследований продолжает вести досудебное расследование в отношении экс-зампреда Нацполиции Дмитрия Тышлека в уголовном производстве по статье "Незаконное обогащение".

Об этом сообщило ГБР в ответе на информационный запрос "Украинской правды".

"Сообщаем, что следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 Уголовного кодекса Украины, зарегистрированном в Едином реестре досудебных расследований по заявлению Тышлека Д.П. о проверке сведений2, о.2. программе "BihusInfo" в сюжете с названием "Замглавы Нацполиции: российский паспорт жены, связи с криминалитетом и теща-миллионерша". Досудебное расследование продолжается", — говорится в ответе.

На вопросы, какие следственные действия были проведены в рамках расследования и какова дальнейшая судьба этого производства с учетом увольнения Тышлека с должности заместителя председателя Нацполиции, в Бюро не ответили, ссылаясь на тайну следствия.

Что предшествовало

Журналисты Bihus.Info провели расследование и обнаружили, что Дмитрий Тышлек пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главы ростовской криминальной группировки, а жена Тышлека даже после полномасштабного вторжения РФ не лишилась паспорта страны-агрессора.

В свою очередь Дмитрий Тышлек утверждает, что СМИ "исказили факты" в журналистском расследовании о его возможных связях с Россией. Тышлек также попросил ГБР инициировать проверку фактов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на скандал с Дмитрием Тышлеком и сообщил, что до получения выводов следствия Тышлек будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Игорь Клименко заверил, что если озвученные в медиа факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тышлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения.

19 декабря стало известно, что Тышлек написал рапорт на увольнение.

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Дата публикации
Просмотры
315
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