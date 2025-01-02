ГБР расследует обстоятельства формирования 155-й ОМБр "Анна Киевская", из которой во Франции сбежало более 50 военнослужащих — журналист

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

"Дело на контроле Верховного главнокомандующего В. Зеленского, министра обороны Р. Умерова и главнокомандующего ВСУ А. Сырского. Один из ответственных за формирование бригады руководителей умер от сердечного приступа, а комбриг уволен сразу после вступления бригады в бой. До того, как бринада сделала первый выстрел, ее самовольно оставило 1700 военнослужащих. Следователям ГБР поставили задачу найти виновных", – сообщил журналист.

По его словам, поводом к возбуждению дела ГБР стали события во Франции, куда направили на подготовку 155-ю бригаду "Анна Киевская".

"Проект имеет самый высокий политический приоритет, поскольку Верховный главнокомандующий В. Зеленский придумал для наших союзников по НАТО план формирования 14 новых бригад, для которых Украина должна найти людей, а партнеры – вооружение. По расчетам МО и ГШ стоимость проекта одной такой новой бригады определена около 900 миллионов евро, это должны были быть не живые деньги, 80% стоимости должно было составлять тяжелое вооружение в виде танков, бронетехники и артиллерии, которое союзники должны были поставить из своих запасов вооружения или выработать новое. Первым таким проектом новой комплектной бригады стала именно 155 ОМБр, и заявил о бригаде сам президент Макрон", – отмечает Бутусов.

Он отметил, что Франция полностью выполнила все обязательства по вооружению и подготовке бригады, которые потребовали украинцы. Но, как утверждает журналист, на этапе подготовки из новой бригады во Франции сбежали более 50 военнослужащих.

"Это вызвало вопрос у руководства Франции по поводу серьезности отношения украинцев к реализации такого дорогостоящего проекта. Такой подход серьезно дискредитирует весь замысел Зеленского, и поэтому начался скандал, тема была возбуждена на Ставке, и ГБР открыло уголовное дело. Основной вопрос, который направило ГБР 10 декабря к командованию Сухопутных войск, — содержали ли распоряжения ГШ ВСУ и КСО какие-либо предостережения относительно мобилизованных военнослужащих, которые не могут быть рекомендованы в качестве кандидатов для прохождения обучения на территории Франции? ГБР расследует основной для Зеленского вопрос – кто должен ответить за бегство солдат во Франции", – пишет журналист.

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