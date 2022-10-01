ГБР расследует причастность правоохранителей к организации перевозки наркотиков в Польшу

Сотрудников правоохранительных органов подозревают в контрабанде наркотиков через украинскую границу в Польшу.
Государственное бюро расследований расследует причастность правоохранителей Львовской области к перевозке в Польшу 300 кг гашиша.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Так, 23 сентября польские таможенники обнаружили 300 кг гашиша в грузовике, который прошел проверку с украинской стороны и якобы вез замороженную бузину. В автомобиле польские таможенники обнаружили большое количество наркотических средств.
"По оперативным данным, к контрабандной схеме были привлечены работники правоохранительных органов, которые помогали беспрепятственно переправить груз через границу", — говорится в сообщении.
Следствие продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к организации наркотрафика.
Возбуждено уголовное производство по факту контрабанды наркотических средств (ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 УК Украины). Предусмотренное статьей наказания – лишение свободы сроком до 12 лет.
Напомним, работники ГБР сообщили о подозрении директору предприятия гражданской авиации за коллаборационную деятельность. Известно, что предатель планировал передать воздушное судно российским захватчикам.
Читайте также:
- Снял флаг Украины в обмен на должность "мэра": в Волчанске задержали гауляйтера россиян
- Развешивали флаги РФ, планировали похищать людей и хотели поздравить Путина: в Одессе задержаны агенты ФСБ
- Списки коллаборантов и данные о вымогательстве денег: в уволенном Волчанске нашли документы оккупантов