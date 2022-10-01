ГБР расследует причастность правоохранителей к организации перевозки наркотиков в Польшу

Сотрудников правоохранительных органов подозревают в контрабанде наркотиков через украинскую границу в Польшу.

Государственное бюро расследований расследует причастность правоохранителей Львовской области к перевозке в Польшу 300 кг гашиша.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, 23 сентября польские таможенники обнаружили 300 кг гашиша в грузовике, который прошел проверку с украинской стороны и якобы вез замороженную бузину. В автомобиле польские таможенники обнаружили большое количество наркотических средств.

"По оперативным данным, к контрабандной схеме были привлечены работники правоохранительных органов, которые помогали беспрепятственно переправить груз через границу", — говорится в сообщении.

Следствие продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к организации наркотрафика.

Возбуждено уголовное производство по факту контрабанды наркотических средств (ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 УК Украины). Предусмотренное статьей наказания – лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, работники ГБР сообщили о подозрении директору предприятия гражданской авиации за коллаборационную деятельность. Известно, что предатель планировал передать воздушное судно российским захватчикам.

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