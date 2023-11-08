ГБР рассматривает четыре версии гибели помощника Залужного: какая основная

Следователи ГБР на сегодняшний день рассматривают четыре версии по делу о гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, майора Геннадия Частякова.

Об этом советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила в эфире телемарафона.

Она подтвердила информацию от полиции о том, что за расследование дела о гибели Частякова взялось ГБР.

"ДБР действительно начало досудебное расследование. Следователи сейчас знакомятся с материалами дела, которые наработала Национальная полиция. В уголовном производстве выдвинуты четыре возможных версии указанных событий", — сказала Сапьян.

Основная версия гибели Частякова

Основная версия следствия по делу о гибели Частякова – несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством.

Какие еще есть версии

"Вторая версия – это то, что могло случиться умышленное убийство, и завершенное покушение на убийство членов семьи Частякова, завуалированное под непреднамеренное убийство или несчастный случай, сделанный по заказу спецслужб России с целью дестабилизации военно-политической ситуации в Украине. Есть еще одна версия – это умышленное убийство Частякова, совершенное на почве неприятельских отношений: это могла быть месть, ревность со стороны коллег по службе. И еще одна версия – это совершение покушения на умышленное убийство другого, чем Частяков, военного должностного лица высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ", – рассказала представительница ГБР.

Она добавила, что дело находится на особом контроле руководства ГБР. Назначен ряд экспертиз и запланированы допросы свидетелей. Будут устанавливаться все обстоятельства, предшествовавшие трагедии.

Сколько времени будут расследовать дело Частякова

"Конечно, следствие будет делать все, чтобы как можно быстрее установить все эти обстоятельства, и выявить, кто был причастен и виновен в результате, если подтвердится та или иная версия, кроме основной. Но спешить в таких делах тоже не стоит. У следствия есть несколько месяцев и достаточно времени, чтобы собрать все доказательства", – резюмировала Сапьян.

Напомним, Частяков погиб в свой день рождения вечером 6 ноября дома под Киевом. Он достал подарочный пакет с гранатами и показал его сыну. Сын рассматривал одну из гранат, которую отец забрал у него, выдернул кольцо и раздался взрыв. Кроме гибели Частякова, ранения получил его 13-летний сын.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Роковой подарок! Полиция нашла мужчину, подарившего Частякову гранаты

Читайте также: