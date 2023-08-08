ГБР уже расследует более 110 дел после проверок в ТЦК: где произошли самые громкие

ГБР уже расследует более 110 уголовных производств по злоупотреблениям военкомов.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ГБР расследует 112 производств относительно должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Мотивами "популярных" правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны. ГБР усиливает противодействие преступлениям в военкоматах и предупреждает, что любые схемы будут разоблачены, а виновные – привлечены к ответственности", – говорят в Бюро.

Самые громкие скандалы вокруг проверок в ТЦК и СП Украины / Фото: Государственное бюро расследований

Проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается. В ГБР отмечают, что все нарушения получат принципиальную и бескомпромиссную оценку в соответствии с Уголовным кодексом.

Резонансными фактами раскрытых злоупотреблений в военкоматах стали следующие случаи:

В Запорожье ГБР разоблачило военкома, который организовал схему обогащения для своего окружения и помогал скрываться от суда уголовным элементам.

В Закарпатье ГБР сообщило о подозрении военному комиссару, который заставлял солдат строить его имение.

В Киевской области ГБР разоблачило чиновника территориального центра комплектования и соцподдержки на содействии нелегальному пересечению границы.

В Полтавской области ГБР сообщило о подозрении военкому, который жестоко избил своего подчиненного.

В Одессе ГБР сообщило о подозрении в незаконном обогащении бывшему военному.

На Ровенщине суд поместил за решетку руководителя избившего военного областного военкомата.

В Черкасской области ГБР сообщил о подозрении работнику военкомата, который за 10 тысяч долларов "отмазывал" мужчин от службы в армии.

В Винницкой области ГБР разоблачила преступную группу, которая способствовала уклонистам в Винницком центре комплектования.

В Краматорском районе ГБР разоблачило механизм выдачи фиктивных документов для пересечения госграницы: к схеме причастен военком из Донбасса.

Перед судом предстанут "дельцы" из Буковины, которые хотели обогатиться на оформлении справок об отсрочке от мобилизации.

Напомним, ТСН.ua собрал другие резонансные случаи в военкоматах: избиение подчиненных, масштабные схемы для уклонения от мобилизации и незаконное обогащение военных на миллионы долларов во время войны.

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