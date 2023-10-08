ГБР взялось за работников ТЦК в Тернополе, которые "паковали" мужчин и избили мобилизованного

ГБР открыло дело в отношении работников военкомата в Тернополе.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство в отношении представителей Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые накануне затолкали мужчину в микроавтобус.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, произошедшего около полуночи 6 октября в Тернополе.

Уголовное производство было открыто по фактам превышения полномочий военными должностными лицами (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, в ГБР расследуют избиение военнообязанных в Тернопольском ТЦК, о котором стало известно 8 октября.

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