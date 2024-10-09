ГБР задержало Гнездилова, который публично заявил о СЗЧ: ему грозит суровое наказание (фото)

Гнезделову грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Сегодня, 9 октября, работники ГБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, который самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом из-за социальных сетей 21 сентября 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

И хотя Бюро не сообщило фамилию задержанного, из контекста понятно, что речь идет о Сергее Гнездилове.

Задержание военного Гнездилова, публично заявившего о СЗЧ / Фото: Государственное бюро расследований

В ГБР сообщили, что 23 сентября 2024 Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла уголовное производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование ГБР

На следующий день в бригаде также назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что Гнездилов "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".

По словам правоохранителей, в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для прохождения ВВК. Однако обследование он не проходил и в медучреждении не находился, а по истечении определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся. Кроме того, в течение двух недель "фактически скрывался от стражей порядка, меняя места и города проживания".

"Демонстративное и публичное оставление воинской части в условиях военного времени является не только аморальным по отношению к оставшимся на фронте побратимам, но и деморализует общество и инициирует ложную дискуссию, однозначно работающую на руку нашему врагу", — отмечают в ГБР.

Правоохранители задержали Сергея Гнездилова. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Сам военный в соцсетях подтвердил, что был задержан.

Раньше мы писали, кто такой Сергей Гнездилов и как Сеть отреагировала на его поступок.

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