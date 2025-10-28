Экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Государственное бюро расследований задержало во Львовской области экс-руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Кроме того, ГБР объявило еще одно подозрение львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Как рассказали источники издания, задержанному Кудрицкому готовится сообщение о подозрении. По предварительной квалификации, речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, Кудрицкий с Гринкевичем могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году.

Заметим, ранее «УП» со ссылкой на источники информировала, что 21 октября ГБР провело обыски у Кудрицкого. Следственные действия касались возможного завышения объемов вырубки леса и стоимости подрядных работ при строительстве энергетических магистралей. В то же время источники уточнили, что правоохранители расследуют не одно уголовное производство, связанное с вероятными злоупотреблениями Кудрицкого в период его руководства «Укэнерго».

Кудрицкий подтвердил журналистам факт обысков и рассказал, что во время следственных действий у него силой забрали телефон. 22 октября экс-руководитель «Укрэнерго» прибыл на первый допрос, по итогам которого сообщил, что сейчас имеет статус свидетеля.

Напомним, что Гринкевич является фигурантом другого громкого расследования: подозревается в поставке некачественной одежды для ВСУ на сумму более 1 млрд грн.