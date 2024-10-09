ГБР задержало Гнездилова за публичное СЗЧ – все детали громкого дела

ТСН.ua решил напомнить, что известно о Гнездилове, почему он совершил такой поступок.

Сегодня, 9 октября, сотрудники ГБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, журналиста и блогера Сергея Гнездилова, ранее публично заявившего о СЗЧ.

ТСН.ua решил напомнить, что известно о Гнезделове, почему он совершил такой поступок, и как на это отреагировало украинское общество и сами военнослужащие.

Кто такой Сергей Гнездилов

Сергей Гнездилов – украинский военный, общественный активист и участник российско-украинской войны. Родился в 2000 году в городе Вилково, что в Одесской области.

Учился на кафедре журналистики во Львовской политехнике. Однако в возрасте 19 лет в 2019 г. Гнездилов добровольцем присоединился к рядам ВСУ. Для этого он взял академический отпуск. Мужчина является действующим военнослужащим 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Участвовал в боях в Донецкой области, в частности в Песках, Бахмуте, Авдеевке и других горячих точках.

Был командиром отделения в 21-м отдельном мотопехотном батальоне "Сармат", затем — командиром отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Кроме того, Гнездилов является основателем культурного фестиваля Вилка Fest в своем родном городе Вилково на Одесщине и ведущим подкаста ++ подкаст на hromadske.

Военный Сергей Гнездилов/Фото: Facebook-страница

Как Гнездилов объяснял свое СЗЧ

Военный объяснял, что своим поступком хочет привлечь внимание власти к отсутствию четких сроков службы для военных. В своем резонансном сообщении 21 сентября Гнездилов публично объявил, что идет в СЗЧ "к установлению четких сроков службы или к своему 25-летию".

"В 2019 мне тоже говорили, что я не рожден для войны. Я тысячу раз спрашивал себя: "Сергей, зачем ты это делаешь? Когда заезжал впервые в ныне оккупированные Пески. Было очень страшно, было очень больно переживать потери, но мне совершенно не стыдно за мой солдатский путь. Я был ребенком, когда впервые увидел ра****ые дома и стаи бездомных собак", – писал военный

Он напомнил, что у него пять лет безупречной солдатской службы, но сейчас, когда покинул часть, пытается привлечь внимание власти к тому, что отсутствуют четкие сроки демобилизации, которые, в свою очередь, способствуют "черной демобилизации". Под этим термином он подразумевает женитьбу на пенсионерках с группами инвалидности, развод с женами для единоличного попечительства над ребенком и прочее.

"Неужели вся наша национальная безопасность – это усталая пехота, в которую все так верят? Что будет, если она сточится в боях на Донецком направлении?", – риторически спрашивал он.

В посте Гнездилов выразил мнение, что за 10 лет войны с Россией украинское общество и власть "не нашли способ, в себе сил серьезно и честно говорить о реалиях затяжной, постоянной войны". Также в посте обвинил общество в том, что оно "верит в ВСУ", и в то же время не становится в защиту страны.

"В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории. Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к неисполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать – обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах. Вопрос передышки пехоты и установления четких сроков службы на нуле – вопрос национальной безопасности. Моя позиция остается неизменной: мы должны создать мобилизационную очередь из числа всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью", – подытожил Гнездилов.

▶ На YouTube- канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ! Военный сбежал с фронта и рассказал об этом в Сети! ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

В следующем посту Гнездилов рассказал, что его дело ведут четыре следователя. На это он отреагировал саркастически: "А говорят, не кем менять (военных на фронте – Ред.).

"Люди закончились": скандальное интервью Гнездилова

26 сентября издание "Бабель" опубликовало интервью Сергея, где он отметил, что никого не предал, потому что у него в подразделении нет людей – они “кончились”:

“Мне говорят, что я предал свое подразделение. Кого я предал? У меня в подразделении нет людей, они "кончились", потому что у бригады не было ротаций — остался мой командир, я и два человека в подчинении. Я не оправдываю себя и признаю, что совершил уголовное преступление. Но почему мы говорим о персоналии, а не о том, что я это сделал, потому что законодательство не регулирует этот вопрос и все просто игнорируют проблему?

По его мнению, если государство не может мобилизовать столько людей, сколько нужно для защиты, то государства не станет.

"Я пять лет делал все, чтобы государство существовало. Если меня государство не услышит, его не будет. Здесь не стоит вопрос тюрьмы. Здесь стоит вопрос существования государства", – считает военный.

Кто поддержал, а кто осудил Гнездилова и его поступок

Украинское общество и особенно военные разделились в оценках поступка Сергея Гнездилова. Часть резко осудила Гнездилова, справедливо опасаясь, что его поступок вызовет цепную реакцию.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин резко осудил действия военного:

"Это показательно-медийное "добровольное СЗЧ" будет иметь очень печальные последствия, о которых, пожалуй, автор этого поступка не очень думает. Если это и привлекает к чему-то внимание, то лишь к тому, что нарушение дисциплины это "нормально". А дисциплина – одна из основ любой армии. А подобные случаи очень сильно демотивируют бойцов и провоцируют делать то же самое. Все хотят домой, хотят отдохнуть, увидеть свои семьи и заняться своими делами. Но война не закончилась и пока ничего о ее окончании не говорит. Напротив, на неких участках фронта российская армия достаточно удачно ведет наступательные деяния. Поэтому "домой" мы пока себе позволить не можем".

Народная депутат Марьяна Безугла, которая неоднократно поднимала тему СЗЧ и коррупции среди военных в комментарии для ТСН.ua рассказала о том, насколько ситуация стала серьезной, и какие пути решения есть:

"Если будет такое инерционное развитие, то может быть коллапс на фронте.У нас много тех, кто совершил СЗЧ или отказался. Цифры не стану озвучивать. Надо проводить ряд ключевых структурных изменений ”.

Военнослужащая Ирина Шевченко, комментируя поступок Гнездилова, подняла вопрос об абсолютно адских условиях, в которых воюет пехота, и мизерном количестве выходных и дней на восстановление.

По ее словам, в 2022 году отпуска были на 5 дней, в 2023 – десять, в этом году уже две недели. Но двух недель человеку недостаточно, чтобы восстановиться после такой работы, отмечает военная.

Ирина Шевченко подчеркнула, что не берется оценивать поступки человека, который воюет с самого начала полномасштабного вторжения и считает, что тем более не имеют права это делать гражданские.

Украинский журналист, публицист Павел Казарин, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, предупредил, что последствия такого поступка могут быть не такими, как надеется Гнездилов.

Вел подкаст и организовал фестиваль вместо того, чтобы воевать?

Другой военнослужащий Виктор Трегубов написал в Фейсбуке, что Гнездилов лукавит, когда говорит, что устал на фронте. Дескать, "подкаст "Громадського" Сергей вел не из окопа под Бахмутом, а из офиса компании в Киеве".

"Я знаю, потому что я у него там был. А ведет он этот подкаст с октября прошлого года. А выходит этот подкаст раз в неделю. Нет, я предполагаю, что можно записать несколько выпусков одновременно. Но извините, кто-нибудь видел. особенности службы, не совместит в голове "пехотные труды" с постоянными выездами на запись телешоу.

Фестиваль "Вилкафест" Сергей устраивал не во Часовом Яру, а в Черноморске. И я как человек, устраивавший массовые события, далек от мысли, что процесс его организации он совмещал с обязанностями командира пехотного взвода. Фото с собачкой Старлинком Сергей постится не с Курщины, а с Почтовой площади", – пишет Трегубов.

Гнезделов с собачкой, которую зовут Старлинк

В ответ Гнездилов сказал, что места его пребывания в последний год легко проверить запросом на воинскую часть.

"Писал ли я подкаст? Да, Витя, я писал подкаст, для этого и брал 5 дней отпуска, за эти 5 дней было записано очень много: по 3-4 выпуска в день. Да, это утром и до ночи на студии, ты же сам все видел. Делал ли я фестиваль? Да, с большой командой, которая проделала большую часть работы", – ответил он.

Задержание

Сегодня, 9 октября, в ГБР сообщили, что "задержали военнослужащего 56-й ОМПБр, который публично заявил об уходе из воинской части".

Задержание военного Гнезделова, публично заявившего о СЗЧ / Фото: Государственное бюро расследований

И хотя Бюро не сообщило фамилию задержанного, из контекста понятно, что речь идет о Сергее Гнездилове.

Сам военный в соцсетях лаконично подтвердил, что был задержан. К моменту публикации новости больше он ничего не уточнял.

Посадят на 12 лет? Какая ответственность за СЗЧ

В ГБР сообщили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Однако заметим, что статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает за это нарушение наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком до двух лет или лишением свободы сроком до трех лет.

Военный адвокат Роман Лихачев в комментарии hromadske, что самовольное оставление части — это случай, когда человек ушел из конкретной воинской части и просто не хочет к нему возвращаться, но в то же время не прочь служить.

А у Гнезделова дело квалифицировали как дезертирство, потому что правоохранители увидели "умысел якобы направленный на то, что он не хочет служить вообще". Если Гнездилов вернется в воинскую часть, дело в отношении него могут быть закрыты, считает адвокат.

"За это может последовать ответственность, особенно когда он (Сергей Гнездилов – Ред.) так популяризирует эту историю", - предупреждал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "РБК-Украина".

Последние законодательные инициативы по СЗЧ

Отметим, что в Украине продолжается дискуссия о необходимости ослабления ответственности за СЗЧ.

В Украине уже декриминализовали дезертирство и самовольное оставление части, если военный совершил это впервые и добровольно вернулся на службу.

Сейчас в Верховной Раде работают над законопроектом, который позволит полностью освободить от уголовной ответственности военнослужащих, которые самовольно покинули часть (осуществили СЗЧ), но решили вернуться в армию.

В отличие от предыдущего закона № 11322, декриминализирующего первое СЗЧ, этот документ будет предусматривать, что уголовное производство даже не будет возбуждаться. Вчера Рада поддержала этот документ в первом чтении.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.