ГБР задержало предпринимателей за яйца для Минобороны по 17 гривен: видео

Государственное бюро расследований задержало преступную группу из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также задержан военнослужащий, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов.

Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе ГБР, опубликовав соответствующее видео.

Как установлено следствием, злоумышленники присваивали средства, выделенные на питание военнослужащих Вооруженных сил Украины. В частности, они снабжали яйцами по завышенным ценам для Минобороны.

“Выдумывали махинаторы и другие схемы – в финансово-хозяйственные документы вносились ложные данные по получению воинской частью продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставлялось. Затем "виртуальные" продукты "списывали" — вроде бы их употребили солдаты", — говорится в сообщении.

По информации ДБР, сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн грн. "Сэкономленные" средства, которые перечисляло Министерство обороны Украины на счета субъекта хозяйствования, участники схемы делили между собой.

“В ходе проведенных обысков у участников преступления изъята черновая бухгалтерия, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 млн грн наличными. В настоящее время задержанным готовятся сообщения о подозрении и ходатайство об избрании мер в виде содержания под стражей”, — сообщили правоохранители.

В действиях задержанных видят признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершено в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, Кабинет министров Украины в конце января потряс два коррупционных скандала: Министерство обороны обвинили в закупке продовольствия для военнослужащих, в частности яиц, по завышенным в 2-3 раза ценам, а заместитель главы Мининфраструктуры Василий Лозинский стал фигурантом дела о хищении бюджетных средств на закупки генераторов.

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